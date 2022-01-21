Депутат Рады Гончаренко показал пустые полки в магазинах после речи Зеленского





После видеообращения президента Украины Владимира Зеленского жители Киева бросились скупать продукты питания и буквально опустошили полки в магазинах. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко и опубликовал соответствующие фото.

"Новус" на Левобережной в Киеве. Пустые полки с гречкой и сахаром, люди всё раскупают", — заявил Гончаренко.

Как написал парламентарий, похоже, что "обращение Зеленского никого не успокоило". Комментарии к публикации подтверждают это наблюдение депутата. При этом, уточняется, что цена на гречку выросла на 15 гривен — это примерно на 40 рублей, и стоит теперь 60 гривен за килограмм — то есть более 162 рублей.

"Последняя цена на гречку во всех более-менее магазинах до последнего времени была 45 грн/кг. Сейчас цена выросла уже до 60", "В Бердянске тоже паника. Раскупают и создают в очередях такой водопад сплетен и слухов", "Вчера в "Сильпо" такую же картину наблюдал", "Так народ доверяет власти", — пишут комментаторы. Однако есть и те, ко уверяет, что в "Новусе" был просто сбой поставок и его уже устранили.