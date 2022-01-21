Депутат Рады Гончаренко показал пустые полки в магазинах после речи Зеленского
Парламентарий разместил фото и сообщил, что жители Киева буквально сметают продукты. По его мнению, так сказались слова лидера страны о "войне" с Россией.
Депутат Рады Гончаренко показал пустые полки в магазинах после речи Зеленского. Фото © Telegram-канал / Гончаренко
После видеообращения президента Украины Владимира Зеленского жители Киева бросились скупать продукты питания и буквально опустошили полки в магазинах. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко и опубликовал соответствующие фото.
"Новус" на Левобережной в Киеве. Пустые полки с гречкой и сахаром, люди всё раскупают", — заявил Гончаренко.
Как написал парламентарий, похоже, что "обращение Зеленского никого не успокоило". Комментарии к публикации подтверждают это наблюдение депутата. При этом, уточняется, что цена на гречку выросла на 15 гривен — это примерно на 40 рублей, и стоит теперь 60 гривен за килограмм — то есть более 162 рублей.
"Последняя цена на гречку во всех более-менее магазинах до последнего времени была 45 грн/кг. Сейчас цена выросла уже до 60", "В Бердянске тоже паника. Раскупают и создают в очередях такой водопад сплетен и слухов", "Вчера в "Сильпо" такую же картину наблюдал", "Так народ доверяет власти", — пишут комментаторы. Однако есть и те, ко уверяет, что в "Новусе" был просто сбой поставок и его уже устранили.
Ранее Лайф сообщал, что Зеленский призвал украинцев "не скупать гречку" из-за угрозы "вторжения" России. Лидер страны заявил в видеообращении, что важно "сохранять покой и держать голову холодной".
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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