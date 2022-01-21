Бывшего топ-менеджера ВЭБ Валитова обвинили в растрате 10 миллиардов рублей
По версии следствия, он с другими фигурантами похитил эти деньги у кредитной организации. Его подельники арестованы, а он в розыске.
© ТАСС / Владимир Гердо
Бывшего топ-менеджера Внешэкономбанка (ВЭБ) Ильгиза Валитова обвинили в растрате около десяти миллиардов рублей этой организации. Он объявлен в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Ущерб по уголовному делу в отношении Валитова составляет приблизительно 10 млрд рублей, которые он вместе с другими фигурантами, по данным следствия, похитил у кредитной организации", — сказал собеседник агентства.
По его словам, фигурантами дела также являются экс-зампредседателя правления ВЭБ Анатолий Балло и бизнесмен Александр Лепихов. Материалы по ним выделены в отдельное производство и уже слушаются в суде, они были задержаны в прошлом году.
Что касается Валитова, его шесть лет назад привлекали к ответственности по обвинению в попытке завладеть имуществом группы компаний "Евродон". По версии следствия, он предлагал кредиты от ВЭБ взамен на доли в уставных капиталах.
Лайф сообщал, что ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал о десяти эпизодах по делу Фургала с ущербом на 3,8 миллиарда рублей. Согласно данным следователей, бывший губернатор вместе с сообщниками совершил ряд тяжких преступлений, связанных с хищением имущества и его легализацией.
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