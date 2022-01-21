Ущерб по делу замглавы минтранса Токарева оценили в сумму более 500 млн рублей

Ущерб по эпизоду уголовного дела, который вменяют замминистру транспорта Владимиру Токареву и его подельникам, оценили в сумму более 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Ущерб — 500 миллионов, даже больше", — сказал собеседник агентства.