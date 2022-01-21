Ущерб по делу замглавы минтранса Токарева оценили в сумму более 500 млн рублей
По версии следствия, для хищения денег он привлёк несколько человек из руководства ООО "СпецТрансСтрой", ООО "Главстройинвест" и других компаний.
Владимир Токарев © Министерство транспорта РФ
Ущерб по эпизоду уголовного дела, который вменяют замминистру транспорта Владимиру Токареву и его подельникам, оценили в сумму более 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Ущерб — 500 миллионов, даже больше", — сказал собеседник агентства.
По данным МВД, с 2016 года в течение двух лет Токарев, будучи первым замгендиректора ООО "СпецТрансСтрой", для хищения денег привлёк несколько человек из руководства этой компании, а также "Главстройинвеста" и других.
Лайф напоминает, замминистра транспорта Токарева задержали по делу о коррупции 19 января. Отмечалось, что чиновник проходит по делу в качестве подозреваемого. Позднее стали известны подробности его задержания. Спустя день Токарева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.
Комментариев: 0