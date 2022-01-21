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Ущерб по делу замглавы минтранса Токарева оценили в сумму более 500 млн рублей

По версии следствия, для хищения денег он привлёк несколько человек из руководства ООО "СпецТрансСтрой", ООО "Главстройинвест" и других компаний.

21 января, 01:07

Владимир Токарев © Министерство транспорта РФ

Ущерб по эпизоду уголовного дела, который вменяют замминистру транспорта Владимиру Токареву и его подельникам, оценили в сумму более 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Ущерб — 500 миллионов, даже больше",сказал собеседник агентства.

По данным МВД, с 2016 года в течение двух лет Токарев, будучи первым замгендиректора ООО "СпецТрансСтрой", для хищения денег привлёк несколько человек из руководства этой компании, а также "Главстройинвеста" и других.

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Лайф напоминает, замминистра транспорта Токарева задержали по делу о коррупции 19 января. Отмечалось, что чиновник проходит по делу в качестве подозреваемого. Позднее стали известны подробности его задержания. Спустя день Токарева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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