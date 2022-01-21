Инфекционист Тимаков предсказал пик заболеваемости "омикроном" в феврале

Пик нынешней "омикронной" волны заболеваемости коронавирусом в России будет растянутым, так как регионы входят в него по отдельности. В Москве этот период настанет раньше, чем в среднем по стране, считает инфекционист Евгений Тимаков.

Он берёт в расчёт то, что инкубационный период "омикрона" — максимум семь дней. Тимаков ожидает, что через четыре таких цикла будет пик в Москве. Это будет январь — начало февраля.

"Общий пик по России мы увидим с вами немного растянутый и размытый, он будет в середине февраля, потому что каждый регион входит в этот процесс отдельно", — приводит ТАСС слова Тимакова.

Он уверен, что на самом деле заражений "омикроном" больше, чем фиксируется, так как этот вариант коронавируса зачастую вызывает лишь лёгкие симптомы заболевания, особенно у тех, кто уже переболел или вакцинировался. С таким мнением согласен и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

"За счёт "омикрона" обуславливается рост. Но при этом мы видим, что напряжение на стационары не растёт, потому что течение болезни такое, которое позволяет лечить пациента амбулаторно. Это хорошо и для пациента, и для государства. Да, заболеваемость будет расти, вы не забывайте, что у нас много бессимптомного течения", — сказал Онищенко.

Он рекомендовал гражданам всё же проходить вакцинацию, потому что любая болезнь, даже самая лёгкая, "забирает здоровье".