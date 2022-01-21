Доктор наук Баранова сравнила эффективность иммунитета после болезни и вакцинации

Естественный иммунитет к коронавирусу лучше искусственного, но это не означает, что не нужно делать прививку, считают российские эксперты. Даже переболевшим вакцинация пойдёт на пользу — получится эффективная комбинация. Такой вывод сделали и израильские медики после проведённого исследования.

"Это не корь, которой переболел один раз и больше не болеешь. Заболевание ковидом может давать иммунитет примерно на год-полтора. После вакцинации иммунитет также не вечен, и тут важно подсчитывать период, прошедший между прививками. Чем даты вакцинации и ревакцинации ближе, тем прочнее иммунитет", — утверждает доктор биологических наук Анча Баранова в разговоре с РБК.

Она подчёркивает, что сравнивать вакцинацию и болезнь нельзя: хотя иммунитет от прививки слабее, но риск тяжёлых последствий у заболевших намного выше. Как утверждает профессор, уповать на молодость или недюжинное здоровье — то же самое, что играть в лотерею. Она отметила, что однозначно интерпретировать данные израильского исследования сложно. Исказить данные исследования может то, что в числе вакцинированных много людей из групп риска и после прививки у них будет меньше антител, чем у вакцинированного молодого и здорового человека. Профессор вирусологии Александр Чепурнов также согласился с основными выводами исследования.

"Даже однократная вакцинация после переболевания даёт больший эффект, чем двукратная вакцинация без болезни. И это справедливо для всех вакцин — Pfizer, "Спутник", AstraZeneca. Именно это называют "супериммунитетом" — комбинацию из переболевания и вакцинации", — говорит Чепурнов.