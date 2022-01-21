Диетолог Рыль назвала идеальный напиток перед сном

Напиток из иван-чая можно употреблять перед сном и не беспокоиться по поводу возможных негативных последствий. Об этом заявила диетолог Ирина Рыль. Она считает этот напиток кладезем полезных веществ.

"Витамина С в нём в 5–6 раз больше, чем в цитрусовых. Витамины группы В, железо, медь, фосфор, калий, кальций — неполный перечень полезных веществ, содержащихся в иван-чае", — цитируют Ирину Рыль РИА "Новости".

Она пояснила, что в этом растении не содержится кофеин и его можно пить в любых объёмах. По словам Рыль, иван-чай обладает успокаивающим эффектом и является своего рода снотворным. А бета-ситостерин нормализует уровень холестерина и благотворно влияет на обмен липидов и гормональную систему.

"Это растение некоторые называют "мужской травой", оно благоприятно влияет на работу предстательной железы. Содержащийся в корнях ханерол противостоит развитию новообразований в мужских органах. Средствами на иван-чае лечат аденому, простатит. Иван-чай способствует усвоению железа и содержит его в своём составе. А значит, он полезен людям с анемией. Прекрасно помогает при ПМС (нормализует баланс эстрогенов)", — добавила врач-диетолог.

Также, по словам Рыль, с помощью иван-чая можно победить дисбактериоз, избавиться от неприятных ощущений в животе. Его можно пить как беременным, так и детям. Стоит ограничить его употребление людям с нарушением свёртываемости крови, варикозной болезнью, тромбофлебитом.