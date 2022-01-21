Сноуден призвал "отдохнуть" авторов материалов о "гаванском синдроме"
Экс-сотрудник Агентства нацбезопасности США посоветовал "яростным" журналистам подумать о том, как их работа повлияла на положение дел.
Фото © Facebook / Edward Snowden
The authors of the 36,000 furious pieces that hyped a secret plot by the Communists to sap and impurify our precious bodily fluids—which perhaps could have merited more skepticism—should probably pause and reflect on how their work affected the discourse.https://t.co/8dgBkT6aAj— Edward Snowden (@Snowden) January 20, 2022
Авторам "сенсационных" материалов о "гаванском синдроме" следует отдохнуть. Такой совет американским журналистам дал экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.
"Авторам 36 тысяч яростных статей, которые раздували тайный заговор коммунистов по высасыванию и заражению наших драгоценных телесных жидкостей — что, возможно, заслуживало большего скептицизма, — вероятно, следует сделать паузу и подумать о том, как их работа повлияла на дискурс", — написал Сноуден в соцсети Twitter.
Он подкрепил сообщение ссылкой на статью про "гаванский синдром" от газеты Washington Post. В материале отмечается, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) не нашло подтверждений того, что так называемый гаванский синдром — это длительная и масштабная кампания иностранной державы, направленная против американских дипломатов.
Как рассказывал Лайф, ранее утверждалось, что дипломаты США в Женеве и Париже пострадали от "гаванского синдрома". Одного из них пришлось госпитализировать. На тот момент в общей сложности загадочная "болезнь" поразила уже порядка 200 сотрудников американских дипмиссий по всему миру.
О "гаванском синдроме" стало известно несколько лет назад. В 2017 году сообщалось, что десятки сотрудников американского посольства на Кубе якобы подверглись "акустическим атакам", источник которых до сих пор не установлен. Гавана заявляла об отсутствии доказательств воздействия такого рода на дипломатов в стране. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад. В 2018-м сотрудники американской дипмиссии в Китае пожаловались на те же симптомы, что и на Кубе. В конце июля 2021 года в ЦРУ заявили, что Россия может быть причастна к этим необъяснимым случаям ухудшения здоровья американских дипломатов, но никаких доказательств в пользу этой версии там не привели.
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