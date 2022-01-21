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Ракетоносцы Ту-160 пролетели 13 часов над Арктикой

Это был плановый полёт над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей.

21 января, 02:45

Кадр из видео © Telegram / zvezdanews

Ракетоносцы ТУ-160 пролетели 13 часов над Арктикой. Видео © Telegram / zvezdanews

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 провели длительный полёт над Арктикой. Как сообщили в Минобороны РФ, для этого самолёты пришлось дозаправлять в воздухе.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей продолжительностью около 13 часов", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там подчеркнули, что все полёты Воздушно-космических сил России выполняются согласно международным правилам использования воздушного пространства".

Ту-160 "Белый лебедь" способен нести крылатые ракеты как с обычным, так и с ядерным зарядом. Они размещаются внутри фюзеляжа в двух барабанах по шесть штук в каждом. Х-101 имеют дальность полета около 5,5 тысяч километров.

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А ранее Лайф писал, что опубликовано видео полёта первого построенного с нуля российского ракетоносца Ту-160М. На кадрах видно, как самолёт взлетает, выполняет трюки и приземляется. Экипаж тестировал воздушное судно в течение получаса.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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