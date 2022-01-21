При взрыве грузовика в Гане погибло 17 человек. Видео © Twitter / Diario Ultimátum / Esteban Cedeño

Как минимум 17 человек погибли и ещё 59 получили ранения на западе Ганы при взрыве грузовика. Об этом сообщил министр информации страны Коджо Оппонг Нкрума.

"По состоянию на 17:00 [четверга] была подтверждена гибель 17 человек, 59 пострадавшим была оказана помощь", — заявил министр информации Ганы Коджо Оппонг Нкрума, слова которого приводит Франс Пресс.

Фото © Twitter / Nicolas Copano

Грузовик перевозил взрывчатку для одной из местных шахт. Местные жители сняли на видео момент взрыва. Судя по этим кадрам, ему предшествовал пожар — автомобиль стоял на дороге, охваченный огнём, к нему начинали подходить люди. Когда раздался мощный взрыв, многие закричали. В результате на том месте, где стоял грузовик, остался большой кратер. Вокруг разрушено много зданий — судя по всему, постройки были довольно лёгкими.