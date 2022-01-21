Будто упал метеорит: Взрыв грузовика в Гане убил 17 человек и разрушил несколько зданий
Машина перевозила взрывчатку для одной из местных шахт. На месте её стоянки остался огромный кратер.
При взрыве грузовика в Гане погибло 17 человек. Видео © Twitter / Diario Ultimátum / Esteban Cedeño
Как минимум 17 человек погибли и ещё 59 получили ранения на западе Ганы при взрыве грузовика. Об этом сообщил министр информации страны Коджо Оппонг Нкрума.
"По состоянию на 17:00 [четверга] была подтверждена гибель 17 человек, 59 пострадавшим была оказана помощь", — заявил министр информации Ганы Коджо Оппонг Нкрума, слова которого приводит Франс Пресс.
Фото © Twitter / Nicolas Copano
Грузовик перевозил взрывчатку для одной из местных шахт. Местные жители сняли на видео момент взрыва. Судя по этим кадрам, ему предшествовал пожар — автомобиль стоял на дороге, охваченный огнём, к нему начинали подходить люди. Когда раздался мощный взрыв, многие закричали. В результате на том месте, где стоял грузовик, остался большой кратер. Вокруг разрушено много зданий — судя по всему, постройки были довольно лёгкими.
Ранее Лайф рассказывал, что пожар в доме престарелых в Испании унёс жизнь не менее пяти человек. Пострадало ещё 11 человек, они отравились угарным газом и сейчас находятся в больнице.
Комментариев: 0