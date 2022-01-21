МИД Казахстана назвал предвзятой резолюцию Европарламента по ситуации в республике
Депутаты ЕП призвали инициировать международное расследование, а также ввести санкции в отношении казахстанских чиновников в рамках режима ЕС за серьёзные нарушения в области прав человека.
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Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало резолюцию, которую Европарламент принял по ситуации в этой республике. В ведомстве сочли её предвзятой и основанной на необъективных выводах.
"Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявляет, что принятая резолюция Европейского парламента по ситуации в нашей стране носит предвзятый характер и основана на необъективных выводах и данных", — говорится в заявлении, которое распространило внешнеполитическое ведомство Казахстана.
Там добавили, что у Нур-Султана вызвало озабоченность "отсутствие объективной оценки трагических январских событий в Казахстане".
Эту резолюцию депутаты Европейского парламента приняли накануне. Она посвящена теме защиты прав человека в республике, а также последним событиям — массовым беспорядкам, возникшим в стране в начале января. Парламентарии призвали инициировать международное расследование, а также ввести санкции в отношении казахстанских чиновников в рамках режима ЕС за серьёзные нарушения в области прав человека. Резолюции ЕП декларативны, необязательны к исполнению.
Лайф напоминает, 6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева для помощи в преодолении "террористической угрозы" из-за масштабных беспорядков. Спустя пять дней генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о стабилизации обстановки в Казахстане и подчеркнул своевременность ввода миротворцев в страну, отметив, что благодаря этому удалось отрезвить горячие головы. Последние миротворцы покинули республику 19 января.
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