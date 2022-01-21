МИД Казахстана назвал предвзятой резолюцию Европарламента по ситуации в республике

Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало резолюцию, которую Европарламент принял по ситуации в этой республике. В ведомстве сочли её предвзятой и основанной на необъективных выводах.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявляет, что принятая резолюция Европейского парламента по ситуации в нашей стране носит предвзятый характер и основана на необъективных выводах и данных", — говорится в заявлении, которое распространило внешнеполитическое ведомство Казахстана.

Там добавили, что у Нур-Султана вызвало озабоченность "отсутствие объективной оценки трагических январских событий в Казахстане".