Германский политик Швезиг выступила за срочный запуск "Северного потока – 2"
По её мнению, дополнительные поставки российского газа помогут стране скорее перейти на возобновляемые источники энергии.
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В Германии премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг на приёме Восточного комитета немецкой экономики высказалась за скорейший запуск "Северного потока – 2". В связи с этим глава кабмина немецкого региона призвала срочно сертифицировать трубопровод.
"Я твёрдо убеждена, что нам срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море", — цитирует Швезиг Zeit.
По мнению Швезиг, чтобы получить возможность отказаться от атомной и угольной энергетики, ФРГ нужен газ. Берлин должен сконцентрироваться на "критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией", заявила премьер-министр федеральной земли.
Как сообщал Лайф ранее, немецкий политолог Рар подметил, что глава МИД Германии Бербок "переобулась" в вопросе российского газа. Министр заявила, что ФРГ по-прежнему на много лет вперёд нужно будет голубое топливо из РФ, отметил эксперт.
Лайф сообщал, что ранее в Москве прошли переговоры глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. В ходе встречи российский министр указал коллеге на контрпродуктивность политизации "Северного потока – 2". Лавров также объяснил Бербок неприемлемость требований по перемещениям войск РФ на собственной земле. После встречи глава МИД ФРГ возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Дипломат призналась, что, стоя у мемориала, она "наполнялась стыдом и трепетом".
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