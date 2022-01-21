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Германский политик Швезиг выступила за срочный запуск "Северного потока – 2"

По её мнению, дополнительные поставки российского газа помогут стране скорее перейти на возобновляемые источники энергии.

21 января, 03:46

Фото © nord-stream2

В Германии премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг на приёме Восточного комитета немецкой экономики высказалась за скорейший запуск "Северного потока – 2". В связи с этим глава кабмина немецкого региона призвала срочно сертифицировать трубопровод.

"Я твёрдо убеждена, что нам срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море", цитирует Швезиг Zeit.

По мнению Швезиг, чтобы получить возможность отказаться от атомной и угольной энергетики, ФРГ нужен газ. Берлин должен сконцентрироваться на "критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией", заявила премьер-министр федеральной земли.

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Как сообщал Лайф ранее, немецкий политолог Рар подметил, что глава МИД Германии Бербок "переобулась" в вопросе российского газа. Министр заявила, что ФРГ по-прежнему на много лет вперёд нужно будет голубое топливо из РФ, отметил эксперт.

Лайф сообщал, что ранее в Москве прошли переговоры глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. В ходе встречи российский министр указал коллеге на контрпродуктивность политизации "Северного потока – 2". Лавров также объяснил Бербок неприемлемость требований по перемещениям войск РФ на собственной земле. После встречи глава МИД ФРГ возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Дипломат призналась, что, стоя у мемориала, она "наполнялась стыдом и трепетом".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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