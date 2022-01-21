Германский политик Швезиг выступила за срочный запуск "Северного потока – 2"

В Германии премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг на приёме Восточного комитета немецкой экономики высказалась за скорейший запуск "Северного потока – 2". В связи с этим глава кабмина немецкого региона призвала срочно сертифицировать трубопровод.

"Я твёрдо убеждена, что нам срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море", — цитирует Швезиг Zeit.

По мнению Швезиг, чтобы получить возможность отказаться от атомной и угольной энергетики, ФРГ нужен газ. Берлин должен сконцентрироваться на "критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией", заявила премьер-министр федеральной земли.