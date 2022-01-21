В Екатеринбурге забрали собаку и кошек у живущей в машине женщины

В Екатеринбурге зоозащитники у женщины, живущей уже год в машине, изъяли питомцев, которым, вероятно, нужно лечение. Хозяйка Ирина наотрез отказывалась отдавать свою собаку и кошек, дошло до ругани. Общественникам пришлось пойти на хитрость и отвлекать её, чтоб достать животных из авто. Им помогли журналисты местного издания.

"Сегодня вечером журналисты портала Е1.RU спросили, как поступить в ситуации, что животные снова заперты в машине. Ну это вообще уже ни в какие ворота! Рванули на место. Сначала обнаружили запертую машину на спущенных колёсах, и в ней собаку. Пока ехал оператор Е1 и остальные волонтёры Фонда, вернулась хозяйка", — пишет благотворительный фонд "ЗООзащита" в своём паблике в ВК.

Общественники утверждают, что пытались договориться по-мирному, но Ирина оказала сопротивление, полиция на вызовы, со слов участников фонда, не отреагировала. Как рассказывают участники "освобождения" животных, женщина начала проявлять агрессию. При первой возможности защитники животных достали из машины собаку и двух кошек.

"Получила наша руководитель ещё неожиданно в лоб и кучу проклятий напоследок, но это уже было неважно — мы спасали животных. Что имеем — старенькая болоночка с гнилыми зубами и бельмами на глазах (возможно, видит только силуэты) и два сфинкса. Повезём их на обследование и, если потребуется, лечение", — пишут зоозащитники.

Как сообщает Е1.RU, Ирина видит ситуацию иначе. Она объяснила, что обращалась к волонтёрам, помогающим людям в сложной жизненной ситуации. Нашлись люди, предложившие ей жилье, однако она побоялась въезжать к незнакомцам.