Депутат Рады Кива описал возможную реакцию Зеленского в случае войны с Россией

Простые украинцы вряд ли найдут стимулы для участия в боевых действиях в случае войны с Россией. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Илья Кива. В своём Telegram-канале он предположил, что многие решат покинуть страну, и среди них будут руководители государства.

"Точно останутся в стороне или первым удобным самолётом покинут её пределы со своими семьями. А за что отдать жизнь? За землю, которую уже продали? За историю, которую осквернили? За толпы нацистов, расплодившихся как саранча в Украине? За независимость? Так ее давным-давно нет", – написал Илья Кива.