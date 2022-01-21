Депутат Рады Кива описал возможную реакцию Зеленского в случае войны с Россией
Он считает, что люди, которые находятся у власти и привели страну к нынешней ситуации, сбегут первыми.
Владимир Зеленский. © Офис президента Украины
Простые украинцы вряд ли найдут стимулы для участия в боевых действиях в случае войны с Россией. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Илья Кива. В своём Telegram-канале он предположил, что многие решат покинуть страну, и среди них будут руководители государства.
"Точно останутся в стороне или первым удобным самолётом покинут её пределы со своими семьями. А за что отдать жизнь? За землю, которую уже продали? За историю, которую осквернили? За толпы нацистов, расплодившихся как саранча в Украине? За независимость? Так ее давным-давно нет", – написал Илья Кива.
Как рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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