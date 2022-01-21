Росавиация предупредила авиакомпании о возможном влиянии 5G на работу приборов
Перевозчикам рекомендовано провести внеочередное обучение экипажей с имитацией подобных проблем.
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Российским перевозчикам рекомендовали отслеживать возможные проблемы в работе оборудования самолётов в связи с вероятностью влияния на них сетей пятого поколения — 5G. Соответствующие письма разослала Росавиация, пишет "Коммерсант".
Как отмечает газета, частотный диапазон работы сетей 5G близок к частотам бортовых радиовысотомеров, что теоретически может влиять на их работу. Об этом уже ранее заявляли в США. Российским авиакомпаниям посоветовали провести тренировки с имитацией ненадёжной работы оборудования. Ведомство попросило проанализировать требования по заходу на посадку в аэропортах других стран и сообщать о любых случаях аномальной работы высотомеров. Ряд российских авиакомпаний уже проделали такую работу и не выявили каких-либо сбоев в работе приборов.
А ранее Лайф писал, что в Москве заработал первый в России 5G-полигон. На площадке займутся прикладными исследованиями, испытанием прототипов и опытных образцов в области инновационных медицинских разработок, функционирующих на базе сети пятого поколения.
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