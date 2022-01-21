Росавиация предупредила авиакомпании о возможном влиянии 5G на работу приборов

Как отмечает газета, частотный диапазон работы сетей 5G близок к частотам бортовых радиовысотомеров, что теоретически может влиять на их работу. Об этом уже ранее заявляли в США. Российским авиакомпаниям посоветовали провести тренировки с имитацией ненадёжной работы оборудования. Ведомство попросило проанализировать требования по заходу на посадку в аэропортах других стран и сообщать о любых случаях аномальной работы высотомеров. Ряд российских авиакомпаний уже проделали такую работу и не выявили каких-либо сбоев в работе приборов.