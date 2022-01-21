Юрист Соловьёв рассказал россиянам о новом мошенничестве под видом инвестиций
Злоумышленники вытягивают из доверчивого клиента деньги, после чего предсказуемо перестают выходить на связь.
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В России появился новый вид мошенничества, который злоумышленники применяют под видом инвестиций в фондовый рынок. О нём рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
В беседе с RT он высказал мнение, что новые виды обмана появляются потому, что россияне желают приумножить свои накопления, но часто сталкиваются с большим количеством сложностей. Например, с высокой комиссией за вывод средств. В итоге появляются сайты, где предлагают широкому кругу лиц "удобное обслуживание" и "высокий процент".
"После регистрации на таком "брокерском" сайте на человека по телефону или онлайн выходит "специалист", который рекомендует для удобства взаимодействия и отслеживания своей будущей прибыли установить на телефон жертвы особое приложение", — рассказал Иван Соловьёв.
После этого под различными предлогами мошенники вытягивают из своего "клиента" деньги. Опустошив карманы жертвы, они перестают выходить на связь.
Ранее Лайф рассказывал, что мошенники освоили схему обмана россиян под предлогом вакцинации. Аферисты звонят гражданам и предлагают пройти опрос о прививке. А ещё просят привязать QR-код к социальной карте.
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