Юрист Соловьёв рассказал россиянам о новом мошенничестве под видом инвестиций

В России появился новый вид мошенничества, который злоумышленники применяют под видом инвестиций в фондовый рынок. О нём рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

В беседе с RT он высказал мнение, что новые виды обмана появляются потому, что россияне желают приумножить свои накопления, но часто сталкиваются с большим количеством сложностей. Например, с высокой комиссией за вывод средств. В итоге появляются сайты, где предлагают широкому кругу лиц "удобное обслуживание" и "высокий процент".

"После регистрации на таком "брокерском" сайте на человека по телефону или онлайн выходит "специалист", который рекомендует для удобства взаимодействия и отслеживания своей будущей прибыли установить на телефон жертвы особое приложение", — рассказал Иван Соловьёв.

После этого под различными предлогами мошенники вытягивают из своего "клиента" деньги. Опустошив карманы жертвы, они перестают выходить на связь.