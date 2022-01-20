NLAW против Т-72: В чём опасность шведских гранатомётов, которыми вооружили армию Украины Подпитка истерики вокруг гипотетического вторжения российской армии на Украину вышла на новый уровень. Вооруженные силы Великобритании перебросили в Донбасс противотанковые ракеты NLAW, принятые на вооружение много лет назад. ЛНР и ДНР располагают большим количеством танков Т-62 и Т-72, захваченных у ВСУ, и для этих машин новые ракеты могут стать проблемой. 19 января, 21:40 Солдат держит "модифицированное для тренировок" лёгкое противотанковое оружие N-LAW перед учениями на полигоне Солсбери-Плейн 3 июля 2020 года в Солсбери, Англия. Фото © Getty Images / Getty Images

Шведский аналог РПГ

В середине января 2022 года Великобритания начала поставки на Украину новых противотанковых комплексов NLAW. Всего за сутки британцы приземлили на территории страны пять грузовых самолётов с противотанковым оружием. NLAW (точнее, его более ранняя версия MBT LAW) широко применялись британской и американской армиями как в рамках учений НАТО, так и в боевых операциях, например, британские войска использовали эти гранатомёты в Ираке. По предварительным данным, на территории Украины может оказаться примерно 1,5 тысячи гранатомётов.

Противотанковое оружие MBT LAW. Фото © Jorchr (CC BY-SA 3.0)

Шведская Saab Bofors Dynamics, создавшая и успешно испытавшая оружие под названием MBT LAW, пришла к его изобретению не сразу. С 80-х годов шведские инженеры пытались создать нечто среднее между надёжным советским РПГ-7, собственным одноразовым гранатомётом АТ4 и противотанковой ракетой Bill 2. Несмотря на то что формально MBT LAW — это разработка 20-летней давности, комплекс решает три главные задачи практически на любом поле боя. Во-первых, уничтожает танки противника как в укрытиях, так и на открытой местности, во-вторых, не стоит кучу денег в отличие от противотанковых ракет Javelin. В-третьих, MBT LAW практически исключал бессмысленный риск жизнью стрелка — он, в отличие от советских РПГ-7, имел больше шансов на уничтожение танка или дома, в котором укрылся противник.

Шведский аналог "Вампира"

Единственным гранатомётом, который оказался способен на нечто подобное, стал российский РПГ-29, прозванный "Вампиром" за способность "прогрызаться" сквозь танковую броню. Впервые этот гранатомёт был представлен за много лет до появления NLAW — его показали публике на оборонной выставке ещё в 1993 году. Однако, в отличие от шведского гранатомёта, "Вампир", как и его отечественные аналоги, имел один существенный недостаток: он атаковал цель по прямой — в то место, которое изначально было защищено броневой сталью. У шведского NLAW есть два режима стрельбы: по прямой и сверху. Первый — нужен для того, чтобы уничтожать лёгкую технику — машины или бронетранспортёры. Второй — рассчитан на противодействие серьёзно защищённым танкам, например таким, как советские Т-64 и Т-72.

Почти как в Battlefield 4

NLAW, или Next generation Light Anti-tank Weapon (противотанковый комплекс следующего поколения), отличается от традиционных ракет примерно так же, как первое изобретённое колесо от того, что установлено на Mercedes S-класса. С помощью специального баллистического вычислителя комплекс прогнозирует "кривую" полёта и высчитывает оптимальную траекторию. Проблема для танков Т-64 и Т-72, которых достаточно у Вооружённых сил ЛНР и ДНР, состоит в том, что они отстают от технологий NLAW примерно на 10–15 лет. Большинство машин в армиях самопровозглашённых республик не имеет динамической защиты, а это значит, что кумулятивной струе ракеты достаточно прожечь стальной корпус и добраться до боекомплекта, который у советских танков находится под полом боевого отделения.

На сайте производителя сказано, что при массе в 12,5 килограмма и дальности стрельбы в 800 метров NLAW способны пробивать броню даже "современных танков, оснащённых дополнительными средствами защиты", не говоря уже о старых советских Т-64 и Т-72, которые и до захвата у украинских танкистов находились не в лучшем состоянии.

Также Saab заявляет, что NLAW может применяться по цели практически из любой позиции — от крыши высокого здания до глубокой канавы. Стрелок может применять оружие под углом в 45 градусов и, что особенно необходимо для современных войн, стрелять изнутри помещения, из подвала или со второго этажа здания, где его не сможет увидеть экипаж бронетехники.

Почти Javelin

Однако уникальным среди прочих гранатомёт NLAW делает функция OTA. Её стрелок активирует, если требуется провести атаку сверху "в режиме ограниченной видимости цели". Дальность стрельбы в таком режиме невысока — производитель утверждает, что можно уничтожить танк с расстояния всего в 20 метров. Метод прицеливания разработчик описывает так: "Оператор может прицелиться в видимую часть и выстрелить. Перед поражением цели ракета поднимется на один метр над линией прицеливания, прежде чем подорвёт танк сверху".

Нечто подобное было реализовано в американских ПТРК Javelin, однако NLAW — оружие куда более простое и предназначенное для "активных боевых действий в ограниченном пространстве", а значит, и оснащать его сложной и дорогой ракетой с самонаведением не было смысла.

Т-72 против NLAW

Большинство старых Т-64 и Т-72, доставшихся двум республикам после боёв в 2014–2015 годах, не оснащены динамической защитой, которую в СССР активно применяли на основных боевых танках. С учётом того что калибр NLAW лишь на два миллиметра уступает российскому ПТРК "Корнет" и составляет 150 миллиметров, старые советские танки могут не пережить встречу с современной противотанковой ракетой. Испытания NLAW на советских Т-72 шведские военные проводили ещё 10–12 лет назад. Тогда танк без дополнительной защиты и без топлива удавалось вывести из строя одним попаданием, причём в ряде случаев боевую технику передвигали на специальной платформе, имитируя движение на скорости.

Уборка снега на площади В.И. Ленина. Украина. Донецк. 6 декабря 2014 года. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Вместе с тем эксперты полагают, что коренных изменений в обстановке в Донбассе украинским военным с помощью этого оружия добиться не удастся, однако небольшой вес и хорошие характеристики могут помочь в создании провокации, жертвами которой могут оказаться как военные ЛНР и ДНР, так и мирные жители.

Авторы Сергей Андреев