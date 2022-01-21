Наиболее внушительную сумму россияне потратили в Новый год на отель в Шарм-эль-Шейхе. На 1,5 миллиона рублей туристы забронировали Four Seasons в Египте. Это была поездка для двоих на восемь ночей. Внутри страны больше всего туристы потратили на отдых в Сочи: около 630 тысяч рублей заплатили за пять ночей на "Вилле Здоровья". Аналитики "Яндекс.Путешествий" рассказали Лайфу о самых дорогих заказах на отдых путешественников из РФ в Новый год.

Из заграничных поездок после Шарм-эль-Шейха идёт отдых в Abidos Hotel Apartment в Дубае (ОАЭ) за 1,2 миллиона. Такую сумму компания с детьми заплатила за 12 ночей. Третье место занял отдых в отеле Katathani Phuket Beach Resort на Пхукете (Таиланд) — 470 тысяч рублей за девять ночей на одного. В десятку самых дорогих вошли также новогодние каникулы в отелях Болгарии, Доминиканской Республики и Турции.

Из российских отелей после "Виллы здоровья" на втором месте расположилось бронирование в Radisson Collection Paradise Resort & SPA — тоже в Сочи. Девять ночей стоили там почти 470 тысяч рублей на двоих. Немного меньше, 430 тысяч, заплатила семья с детьми за десять ночей в Radisson Hotel в "Розе Хутор". В топ-10 самых дорогих бронирований попали также отели Ростова-на-Дону, Зеленогорска и Архыза.

Топ самых дорогих бронирований отелей в новогоднюю ночь в России (без учёта Краснодарского края): Отели Ростова-на-Дону: 380 тысяч рублей. Жильё в отеле "Каньон". Отели Санкт-Петербурга и Ленобласти: 340 тысяч рублей. Такую сумму заплатили туристы за проживание в санатории "Первая линия. Health Care Resort". Отели Ставропольского края: 140 тысяч рублей. Двухместный номер на девять ночей в отеле "Русь" (Ессентуки). Отели в Алтайском крае: 105 тысяч рублей. В такую сумму обошлась группе туристов неделя проживания в отеле "Жемчужина Белокурихи". Отели Екатеринбурга: 100 тысяч рублей. Одноместный номер на четыре ночи в отеле Hyatt Regency Ekaterinburg. Отели Москвы: 90 тысяч рублей. Одноместный номер на шесть ночей в отеле Holiday Inn Moscow Sokolniki. Отели Татарстана: 82 тысячи рублей. Двухместный номер в отеле "Шаляпин Палас" на шесть ночей. Отели Красноярска: 75 тысяч рублей. Неделя для компании туристов, номер в отеле Hilton Garden Inn Krasnoyarsk. Отели Южно-Сахалинска: 75 тысяч рублей. Двухместный номер на восемь ночей в отеле Mira Hotel. Отели в Калининграде: 70 тысяч рублей. Двухместный номер на семь ночей в отеле "Ibis Калининград центр" Отели Крыма: 70 тысяч рублей. Неделя проживания в гостевом доме "Мираж" для двоих. Отели Башкортостана: 65 тысяч рублей. Двухместный номер на четыре ночи в отеле "Юбилейный". Отели Иркутска: 60 тысяч рублей. Компания туристов, номер в отеле "Ангара" на неделю. Отели Нижнего Новгорода: 50 тысяч рублей. Двухместный номер на четыре ночи в отеле "Mercure Нижний Новгород центр". Отели Воронежа: 45 тысяч рублей. Двухместный номер на шесть ночей в "Марриотт". Отели Самары: 35 тысяч рублей. Одноместный номер на восемь ночей в отеле "Ренессанс".