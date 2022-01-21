Финансист Кочетков объяснил, что может вызвать катаклизм на фондовом рынке

Неуверенность инвесторов и целый ряд других факторов может привести к обвалу рынков и биржевому катаклизму. Таким мнением поделился ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие инвестиции" Андрей Кочетков.

В беседе с агентством "Прайм" он отметил, что, если график стоимости акций начинает не расти, а "топтаться на месте, увеличиваются пики роста и падения, значит, на рынке настал период утомлённости.

"Уже нет такого большого количества людей, которые хотят исключительно покупать, и, соответственно, растёт число продавцов. Как только критическая масса числа продавцов возрастает до определённого значения, рынок разворачивается вниз и может продолжить своё движение достаточно серьёзно", — говорит аналитик.

По его словам, на это влияет не только неуверенность инвесторов, но и макроэкономические изменения, события, называемые чёрным лебедем, а также отсутствие доверия между агентами рынка. Также нередко люди не понимают, чего им ждать, и уходят в защитные активы: наличность, высоколиквидные облигации, золото.

В таких ситуациях, уверен Кочетков, рынок может обвалиться более чем на 20%. А это, по словам эксперта, приводит к биржевому катаклизму.