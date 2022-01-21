Володин анонсировал консультации с фракциями по поводу инициативы признать ДНР и ЛНР

В дальнейшем, по итогам обсуждений, вопрос будет рассматриваться на Совете Государственной думы, уточнил спикер.

На следующей неделе в Госдуме пройдут консультации с главами фракций по поводу инициативы о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

"Правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу", — отметил он.

Володин добавил, что инициатива, которую депутаты от КПРФ внесли в Госдуму, является "очень серьёзной и ответственной". В дальнейшем, по итогам консультаций, вопрос будет рассматриваться на Совете нижней палаты парламента.

Спикер Думы также указал на игнорирование Минских соглашений президентом Украины Владимиром Зеленским, в то время как НАТО хочет оккупировать Незалежную. Володин подчеркнул, что оба этих варианта развития событий могут обернуться трагедией, чего нельзя допустить.