Володин анонсировал консультации с фракциями по поводу инициативы признать ДНР и ЛНР
В дальнейшем, по итогам обсуждений, вопрос будет рассматриваться на Совете Государственной думы, уточнил спикер.
На следующей неделе в Госдуме пройдут консультации с главами фракций по поводу инициативы о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в телеграм-канале.
"Правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу", — отметил он.
Володин добавил, что инициатива, которую депутаты от КПРФ внесли в Госдуму, является "очень серьёзной и ответственной". В дальнейшем, по итогам консультаций, вопрос будет рассматриваться на Совете нижней палаты парламента.
Спикер Думы также указал на игнорирование Минских соглашений президентом Украины Владимиром Зеленским, в то время как НАТО хочет оккупировать Незалежную. Володин подчеркнул, что оба этих варианта развития событий могут обернуться трагедией, чего нельзя допустить.
Напомним, по мнению депутатов от КПРФ, которые внесли проект обращения, признание республик защитит местное население от внешних угроз. В Кремле не стали комментировать идею о признании ДНР и ЛНР до рассмотрения документа в ГД. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что инициатива является депутатской, а обращение будет или принято, или не принято. Есть определённая процедура, подчеркнул он.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин © VK / Государственная дума