Глава Минфина США Йеллен рассказала о консультациях с союзниками по санкциям против РФ

США консультируются с европейскими союзниками по вопросу санкций в отношении России, чтобы учесть их опасения. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в эфире CNBC.

"Мы хотим сохранить единство с нашими союзниками. Конечно, экономические связи между Россией и Европой прочнее, чем между Россией и Соединёнными Штатами. Поэтому мы очень тесно работаем с ними (европейскими союзниками. — Прим. Лайфа), чтобы понять их озабоченности и убедиться, что мы принимаем их в расчёт в разработке нашего ответа", — сказала министр.

Йеллен напомнила, что президент США Джо Байден угрожал ввести "суровые" санкции против Москвы. Глава Минфина в свою очередь добавила, что ограничения, разрабатываемые совместно с союзниками, станут "ощутимыми" для экономики РФ.