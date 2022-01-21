Глава Минфина США Йеллен рассказала о консультациях с союзниками по санкциям против РФ
Министр подчеркнула, что разрабатываемые ограничения станут "ощутимыми" для российской экономики.
Джанет Йеллен © ТАСС / AP
США консультируются с европейскими союзниками по вопросу санкций в отношении России, чтобы учесть их опасения. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в эфире CNBC.
"Мы хотим сохранить единство с нашими союзниками. Конечно, экономические связи между Россией и Европой прочнее, чем между Россией и Соединёнными Штатами. Поэтому мы очень тесно работаем с ними (европейскими союзниками. — Прим. Лайфа), чтобы понять их озабоченности и убедиться, что мы принимаем их в расчёт в разработке нашего ответа", — сказала министр.
Йеллен напомнила, что президент США Джо Байден угрожал ввести "суровые" санкции против Москвы. Глава Минфина в свою очередь добавила, что ограничения, разрабатываемые совместно с союзниками, станут "ощутимыми" для экономики РФ.
Ранее Лайф рассказывал, что конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России, который озаглавлен как "Акт привлечения к ответственности Путина". Кроме того, США ввели ограничения против четырёх украинских политиков, "связанных" с Россией. В список попали в том числе владелец телеканалов News One, Zik и "112 Украина", а также вице-премьер в правительстве Николай Азаров.
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