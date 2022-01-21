Экономист Беляев рассказал, как сохранить свои сбережения под угрозой санкций

Россиянам, которые содержат деньги в долларах, не стоит переживать за накопления, но следует пересмотреть свои взгляды на хранение сбережений в рублях из-за угроз президента США Джо Байдена о том, что российские банки не смогут проводить транзакции с американской валютой в случае вторжения РФ на Украину. Об этом рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с "Лентой.ру".

"Рублёвые сбережения и те проценты, которые люди получают, размещая деньги в банках, не говоря уже о других более доходных инструментах, в общем-то, вполне сравнимы по надёжности и по доходности с теми, которые предоставляют долларовые сбережения", — сказал он.

По словам экономиста, здесь уже речь идёт о психологии, ведь в сознании укоренилось мнение о надёжности доллара на фоне рубля. Следует "более трезво" подойти к ситуации и понять, что американская валюта — это не "безусловная гавань", гарантирующая абсолютную надёжность и безопасность, подчеркнул Беляев.