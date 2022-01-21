В Подмосковье подполковник полиции выстрелил из револьвера в голову жене
Девушку госпитализировали с проникающим огнестрельным ранением затылочной области. Как уверяет её супруг, всё произошло случайно.
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В подмосковном Подольске подполковник полиции выстрелил из табельного травматического револьвера "Гроза Р-03" в голову своей супруге. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошёл в квартире семьи. По словам 41-летнего полицейского, он сидел на диване и чистил табельное — травматический револьвер "Гроза Р-03", когда жена (она тоже служит в полиции) попыталась его обнять. Тогда якобы и произошёл случайный выстрел.
В результате 28-летнюю женщину госпитализировали с проникающим огнестрельным ранением затылочной области. Также медики выявили у неё закрытую черепно-мозговую травму. Тем временем подполковника уже отпустили домой под обязательство о явке в отделение. Проверка по делу продолжается.
А ранее под Новосибирском один школьник выстрелил другому в лоб из пневматики. Родители пострадавшего 11-летнего мальчика написали заявление, в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.
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