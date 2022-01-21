НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Подмосковье подполковник полиции выстрелил из револьвера в голову жене

Девушку госпитализировали с проникающим огнестрельным ранением затылочной области. Как уверяет её супруг, всё произошло случайно.

21 января, 06:48

Фото © Pixabay

В подмосковном Подольске подполковник полиции выстрелил из табельного травматического револьвера "Гроза Р-03" в голову своей супруге. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл в квартире семьи. По словам 41-летнего полицейского, он сидел на диване и чистил табельное — травматический револьвер "Гроза Р-03", когда жена (она тоже служит в полиции) попыталась его обнять. Тогда якобы и произошёл случайный выстрел.

В результате 28-летнюю женщину госпитализировали с проникающим огнестрельным ранением затылочной области. Также медики выявили у неё закрытую черепно-мозговую травму. Тем временем подполковника уже отпустили домой под обязательство о явке в отделение. Проверка по делу продолжается.

Россиянин открыл стрельбу в магазине, чтобы бесплатно получить спиртное

Россиянин открыл стрельбу в магазине, чтобы бесплатно получить спиртное

А ранее под Новосибирском один школьник выстрелил другому в лоб из пневматики. Родители пострадавшего 11-летнего мальчика написали заявление, в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1