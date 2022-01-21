Российская актриса Толкалина призналась, что в детстве пережила сексуальное насилие

Известная российская актриса Любовь Толкалина рассказала, что в детстве стала жертвой сексуального насилия, однако каких-либо подробностей она не раскрыла. Историей артистка поделилась в "Инстаграме", рассказывая о новом сериале, где она сыграла одну из ролей.

"Мы сделали красивый, честный, сильный, тёмный, классный и по-хорошему страшный сериал о том, чего никто не знает, кроме психотерапевтов, о том, что скрыто от посторонних ушей, что происходит в памяти женщин, переживших сексуальное насилие. <...> Для меня это особенный проект. Я в детстве тоже пережила сексуальное насилие", — поделилась актриса.