НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Российская актриса Толкалина призналась, что в детстве пережила сексуальное насилие

Артистка поделилась с фанатами новостью о выходе сериала, в создании которого участвовала, отметив, что для неё это особенный проект.

21 января, 07:19

Любовь Толкалина © Instagram / tolkalinaliuba

Известная российская актриса Любовь Толкалина рассказала, что в детстве стала жертвой сексуального насилия, однако каких-либо подробностей она не раскрыла. Историей артистка поделилась в "Инстаграме", рассказывая о новом сериале, где она сыграла одну из ролей.

"Мы сделали красивый, честный, сильный, тёмный, классный и по-хорошему страшный сериал о том, чего никто не знает, кроме психотерапевтов, о том, что скрыто от посторонних ушей, что происходит в памяти женщин, переживших сексуальное насилие. <...> Для меня это особенный проект. Я в детстве тоже пережила сексуальное насилие", — поделилась актриса.

Джонни Депп в шутку предлагал Полу Беттани утопить и сжечь Эмбер Хёрд

Джонни Депп в шутку предлагал Полу Беттани утопить и сжечь Эмбер Хёрд

Ранее Лайф рассказывал, что ещё одна женщина обвинила актёра Криса Нота в сексуальном насилии. Звезда "Секса в большом городе" стал приставать к ней и распускать руки возле её дома, а после отказа пригрозил разрушить карьеру девушки, работавшей певицей в одном из ресторанов Нью-Йорка.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1