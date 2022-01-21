Российская актриса Толкалина призналась, что в детстве пережила сексуальное насилие
Артистка поделилась с фанатами новостью о выходе сериала, в создании которого участвовала, отметив, что для неё это особенный проект.
Любовь Толкалина © Instagram / tolkalinaliuba
Известная российская актриса Любовь Толкалина рассказала, что в детстве стала жертвой сексуального насилия, однако каких-либо подробностей она не раскрыла. Историей артистка поделилась в "Инстаграме", рассказывая о новом сериале, где она сыграла одну из ролей.
"Мы сделали красивый, честный, сильный, тёмный, классный и по-хорошему страшный сериал о том, чего никто не знает, кроме психотерапевтов, о том, что скрыто от посторонних ушей, что происходит в памяти женщин, переживших сексуальное насилие. <...> Для меня это особенный проект. Я в детстве тоже пережила сексуальное насилие", — поделилась актриса.
Ранее Лайф рассказывал, что ещё одна женщина обвинила актёра Криса Нота в сексуальном насилии. Звезда "Секса в большом городе" стал приставать к ней и распускать руки возле её дома, а после отказа пригрозил разрушить карьеру девушки, работавшей певицей в одном из ресторанов Нью-Йорка.
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