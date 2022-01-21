Эксперт Симонов допустил срочный запуск "Северного потока – 2", если экономика переиграет политику

В Германии сложились две противоположные точки зрения на запуск магистрального газопровода из России "Северный поток – 2" — экономическая и политическая. Об этом Лайфу рассказал директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

По его словам, с одной стороны, за скорейший запуск газопровода выступает немецкий бизнес. Ввод "Северного потока – 2" в эксплуатацию является важным сигналом для биржевых спекулянтов. Также на этом активно настаивают граждане страны. Опросы среди населения Германии показали, что 2/3 немцев выступают за скорейший ввод газопровода из России, отметил Симонов.

"Есть всё-таки точка зрения тех, кто умеет считать деньги и смотрит на ситуацию энергетики германской, где каждый день всё новые и новые тревожные новости. Это и повышение стоимости газа для предприятий, всё дорожает, начинается банкротство мелких и средних энергетических компаний", — объяснил директор Фонда национальной энергетической безопасности.

С другой стороны, есть политический вопрос, добавил специалист. Часть немецких политиков считает, что лучше пусть пострадает экономика, но Германия выполнит союзнические обязательства. Однако с этим согласны не все госслужащие. Например, недавно за срочный запуск "Северного потока – 2" выступила германский политик Мануэла Швезиг. По её мнению, чтобы получить возможность отказаться от атомной и угольной энергетики, ФРГ нужен газ.