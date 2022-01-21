Эксперт Симонов допустил срочный запуск "Северного потока – 2", если экономика переиграет политику
По словам специалиста, поскольку ситуация в европейской энергетике обостряется, сертификацию газопровод может пройти в первом полугодии 2022-го.
Место запланированного выхода магистрального газопровода "Северный поток – 2". Фото © ТАСС / DPA / Jörg Carstensen
В Германии сложились две противоположные точки зрения на запуск магистрального газопровода из России "Северный поток – 2" — экономическая и политическая. Об этом Лайфу рассказал директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
По его словам, с одной стороны, за скорейший запуск газопровода выступает немецкий бизнес. Ввод "Северного потока – 2" в эксплуатацию является важным сигналом для биржевых спекулянтов. Также на этом активно настаивают граждане страны. Опросы среди населения Германии показали, что 2/3 немцев выступают за скорейший ввод газопровода из России, отметил Симонов.
"Есть всё-таки точка зрения тех, кто умеет считать деньги и смотрит на ситуацию энергетики германской, где каждый день всё новые и новые тревожные новости. Это и повышение стоимости газа для предприятий, всё дорожает, начинается банкротство мелких и средних энергетических компаний", — объяснил директор Фонда национальной энергетической безопасности.
С другой стороны, есть политический вопрос, добавил специалист. Часть немецких политиков считает, что лучше пусть пострадает экономика, но Германия выполнит союзнические обязательства. Однако с этим согласны не все госслужащие. Например, недавно за срочный запуск "Северного потока – 2" выступила германский политик Мануэла Швезиг. По её мнению, чтобы получить возможность отказаться от атомной и угольной энергетики, ФРГ нужен газ.
"И дальше уже вопрос в том, что перевесит, — экономика или политика. И поскольку ситуация в энергетике действительно обостряется, я не исключаю, что сертификация пройдёт раньше, чем второе полугодие 2022 года", — заключил Симонов.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.
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