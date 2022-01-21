Лавров: НАТО давит на Швецию и Финляндию, заявляя о готовности принять их в альянс
По словам главы МИД РФ, "в нынешнее турбулентное время" внеблоковый статус — наиболее эффективный способ обеспечения государствами своей безопасности.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Алексей Майшев / POOL
Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять в альянс Финляндию и Швецию — это попытка внешнего давления на политику этих стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Рассматриваем высказывания генерального секретаря НАТО насчёт готовности приёма указанных стран в альянс как бесцеремонную попытку оказания внешнего давления на политику Финляндии и Швеции, с которыми нас связывают давние дружеские отношения и чей действенный вклад как внеблоковых государств в формирование европейской безопасности мы высоко ценим", — такой ответ министра опубликован на сайте ведомства.
Лавров добавил, что "в нынешнее турбулентное время" внеблоковый статус — наиболее эффективный способ обеспечения государствами своей безопасности.
В настоящее время обе страны сотрудничают с Североатлантическим блоком как государства-партнёры. Но, как сообщал Лайф, премьер-министр Финляндии Марин не исключила вступления страны в НАТО. А замгоссекретаря США Виктория Нуланд назвала условие для вступления Швеции и Финляндии в альянс. Экс-генсек НАТО Расмуссен и вовсе считает, что эти две страны смогут "мгновенно" присоединиться к организации.
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