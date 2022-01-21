Лавров: НАТО давит на Швецию и Финляндию, заявляя о готовности принять их в альянс

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять в альянс Финляндию и Швецию — это попытка внешнего давления на политику этих стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Рассматриваем высказывания генерального секретаря НАТО насчёт готовности приёма указанных стран в альянс как бесцеремонную попытку оказания внешнего давления на политику Финляндии и Швеции, с которыми нас связывают давние дружеские отношения и чей действенный вклад как внеблоковых государств в формирование европейской безопасности мы высоко ценим", — такой ответ министра опубликован на сайте ведомства.