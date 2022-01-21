Фармаколог Журавлёва рассказала, как облегчить симптомы "омикрона"

Пациентам с лёгкой формой ОРВИ, к которой в большинстве случаев относится и штамм коронавируса "омикрон", можно проводить лечение, направленное на облегчение симптомов. Об этом рассказала главный клинический фармаколог Департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлёва в беседе с "Лентой.ру".

"В большинстве случаев ОРВИ, как и при симптоматике штамма "омикрон", может протекать более легко, и при таком течении заболевание не требует госпитализации, а часто также и какого-то специфического лечения", — отметила врач.

Она подчеркнула, что самыми частыми симптомами ОРВИ являются повышение температуры, насморк и боль в горле. Эксперт посоветовала соблюдать домашний режим и обращать пристальное внимание на своё состояние, чтобы облегчить проявления болезни. А при температуре выше 38–38,5 градуса необходимо принять жаропонижающее средство на основе парацетамола, добавила Журавлёва. При насморке врач советует использовать сосудосуживающие препараты, а при боли в горле — лекарства, уменьшающие першение, неприятные ощущение, и обильное тёплое витаминное питьё.

Фармаколог отметила, что лечение рекомендуется начать с первых дней проявления симптомов, даже если человек не обращался за медицинской помощью. К процессу облегчения симптомов можно добавить противовирусные препараты, которые содержат, например, риамиловир, умифеновир. При этом, подчеркнула Журавлёва, если через несколько дней такого лечения самочувствие не улучшается, а, наоборот, появляются новые признаки недуга, нужно обратиться за консультацией к врачу. Она также сообщила, что при вирусной инфекции нельзя применять антибиотики, так как они в данном случае неэффективны.