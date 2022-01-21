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Все школы Симферополя отменили занятия после "минирования" неизвестными

Учреждения обследуют. Как рассказала директор одной из школ, информация о том, что здание "заминировано", поступила на электронную почту.

21 января, 08:21
<p>У одной из школ после сообщений о "минировании" © <a href="http://simadm.ru/press/government/32543/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Администрация Симферополя</a></p>

У одной из школ после сообщений о "минировании" © Администрация Симферополя

Власти Симферополя отменили занятия в местных школах после многочисленных анонимных сообщений о минировании учреждений. Об этом написала пресс-служба администрации города в телеграм-канале.

Сообщения о минировании поступили на почту 14 школ Симферополя. Среди них — № 3, 5, 7, 15, 18, 20, 24, 29, 30, 38, 39, 41, 42, 43. В результате руководство учреждений провело эвакуацию.

"Принято решение об отмене занятий сегодня во всех школах Симферополя", — приводятся слова временно исполняющего обязанности главы администрации Симферополя Максима Балахонова.

В школах Саратова отменили занятия из-за сообщений о "минировании"

В школах Саратова отменили занятия из-за сообщений о "минировании"

Позднее появилась информация, что в одно из структурных подразделений администрации города поступило сообщение о минировании всех школ Симферополя. Вместе с тем указывается, что детские сады города работают в штатном режиме.

Напомним, что в России продолжается массовая эвакуация детей из учебных заведений после сообщений о "минировании" той или иной школы. Накануне, 20 января, были эвакуированы все школы Челябинска, десятки учреждений на Сахалине, а также школы Магадана.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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