Все школы Симферополя отменили занятия после "минирования" неизвестными
Учреждения обследуют. Как рассказала директор одной из школ, информация о том, что здание "заминировано", поступила на электронную почту.
У одной из школ после сообщений о "минировании" © Администрация Симферополя
Власти Симферополя отменили занятия в местных школах после многочисленных анонимных сообщений о минировании учреждений. Об этом написала пресс-служба администрации города в телеграм-канале.
Сообщения о минировании поступили на почту 14 школ Симферополя. Среди них — № 3, 5, 7, 15, 18, 20, 24, 29, 30, 38, 39, 41, 42, 43. В результате руководство учреждений провело эвакуацию.
"Принято решение об отмене занятий сегодня во всех школах Симферополя", — приводятся слова временно исполняющего обязанности главы администрации Симферополя Максима Балахонова.
Позднее появилась информация, что в одно из структурных подразделений администрации города поступило сообщение о минировании всех школ Симферополя. Вместе с тем указывается, что детские сады города работают в штатном режиме.
Напомним, что в России продолжается массовая эвакуация детей из учебных заведений после сообщений о "минировании" той или иной школы. Накануне, 20 января, были эвакуированы все школы Челябинска, десятки учреждений на Сахалине, а также школы Магадана.
Комментариев: 0