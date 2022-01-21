Все школы Симферополя отменили занятия после "минирования" неизвестными

Власти Симферополя отменили занятия в местных школах после многочисленных анонимных сообщений о минировании учреждений. Об этом написала пресс-служба администрации города в телеграм-канале.

Сообщения о минировании поступили на почту 14 школ Симферополя. Среди них — № 3, 5, 7, 15, 18, 20, 24, 29, 30, 38, 39, 41, 42, 43. В результате руководство учреждений провело эвакуацию.

"Принято решение об отмене занятий сегодня во всех школах Симферополя", — приводятся слова временно исполняющего обязанности главы администрации Симферополя Максима Балахонова.

Позднее появилась информация, что в одно из структурных подразделений администрации города поступило сообщение о минировании всех школ Симферополя. Вместе с тем указывается, что детские сады города работают в штатном режиме.