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В школах Саратова отменили занятия из-за сообщений о "минировании"

Учебные заведения уже подвергали подобной "атаке" в середине января. Тогда взрывчатые вещества не нашли.

21 января, 07:59

© Pixabay

В школах и детских садах Саратова отменили занятия и проводят эвакуацию. Об этом сообщает "АиФ-Саратов" со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

"В связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий учебных и дошкольных заведений образовательный процесс сегодня прерывается", — рассказали в администрации.

Все школы Тюмени эвакуированы из-за сообщений о "минировании"

Все школы Тюмени эвакуированы из-за сообщений о "минировании"

Напомним, учебные учреждения города уже подвергались подобной "атаке" неделю назад. Тогда правоохранители после проверки взрывчатку не нашли.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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