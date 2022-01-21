В школах Саратова отменили занятия из-за сообщений о "минировании"
Учебные заведения уже подвергали подобной "атаке" в середине января. Тогда взрывчатые вещества не нашли.
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В школах и детских садах Саратова отменили занятия и проводят эвакуацию. Об этом сообщает "АиФ-Саратов" со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
"В связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий учебных и дошкольных заведений образовательный процесс сегодня прерывается", — рассказали в администрации.
Напомним, учебные учреждения города уже подвергались подобной "атаке" неделю назад. Тогда правоохранители после проверки взрывчатку не нашли.
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