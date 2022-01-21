В школах Саратова отменили занятия из-за сообщений о "минировании"

В школах и детских садах Саратова отменили занятия и проводят эвакуацию. Об этом сообщает "АиФ-Саратов" со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

"В связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий учебных и дошкольных заведений образовательный процесс сегодня прерывается", — рассказали в администрации.