Названы 24 региона России, где "омикрон" официально пока не выявлен

За последние сутки случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены ещё в шести регионах России. Официального подтверждения регистрации этого варианта ковида нет лишь от 24 субъектов страны, пишет РИА "Новости".

Согласно данным оперштаба по борьбе с ковидом, распространение омикрон-штамма фиксируется в 55 российских регионах. Но всё равно более половины новых заболевших коронавирусом заражается "дельтой".

На данный момент о случаях заболевания "омикроном" не сообщали 11 регионов Центрального федерального округа. Среди них — Костромская, Тульская, Ярославская, Калужская, Ивановская и Тверская, а также Смоленская, Белгородская, Курская, Липецкая и Тамбовская области.

На Северо-Западе страны омикрон-штамм не добрался лишь до Ненецкого автономного округа. В Приволжском округе этот вариант ковида не фиксировался ни разу в двух регионах — в Мордовии и Саратовской области. Аналогичная ситуация в Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае и Республике Алтай.