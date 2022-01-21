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Названы 24 региона России, где "омикрон" официально пока не выявлен

В трёх федеральных округах — Северо-Кавказском, Южном и Уральском — не осталось ни одного субъекта, куда бы не добралась эта мутация ковида.

21 января, 07:58
<p>Фото © ТАСС / Валентин Егоршин</p>

Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

За последние сутки случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены ещё в шести регионах России. Официального подтверждения регистрации этого варианта ковида нет лишь от 24 субъектов страны, пишет РИА "Новости".

Согласно данным оперштаба по борьбе с ковидом, распространение омикрон-штамма фиксируется в 55 российских регионах. Но всё равно более половины новых заболевших коронавирусом заражается "дельтой".

На данный момент о случаях заболевания "омикроном" не сообщали 11 регионов Центрального федерального округа. Среди них — Костромская, Тульская, Ярославская, Калужская, Ивановская и Тверская, а также Смоленская, Белгородская, Курская, Липецкая и Тамбовская области.

На Северо-Западе страны омикрон-штамм не добрался лишь до Ненецкого автономного округа. В Приволжском округе этот вариант ковида не фиксировался ни разу в двух регионах — в Мордовии и Саратовской области. Аналогичная ситуация в Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае и Республике Алтай.

Помимо того "омикрон" не добрался до Северо-Кавказского, Южного и Уральского федеральных округов. Также официально о случаях заражения новым вариантом ковида не сообщали в шести регионах Дальнего Востока, среди них — Камчатка, Чукотка, Забайкалье, Еврейская автономная область, Сахалин и Магадан.

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Как уже сообщал Лайф, первый случай "омикрона" выявили в Хабаровске. Привезли его из-за границы или из другого российского региона, пока не сообщается. Пациента госпитализировали. Также первый случай заражения омикрон-штаммом выявили в Приморском крае.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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