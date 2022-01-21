Токаев назвал причиной беспорядков в Казахстане "недопустимый разрыв между богатыми и бедными"

"Как я заявил в парламенте, разрыв между богатыми и бедными попросту достиг недопустимого уровня. На фоне коррупции, о которой хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажжённой спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоявшие за ними заговорщики", — сказал он на встрече с представителями бизнес-сообщества.