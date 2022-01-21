Токаев назвал причиной беспорядков в Казахстане "недопустимый разрыв между богатыми и бедными"
Поэтому, подчеркнул президент республики, сейчас необходимо в срочном порядке приступить к работе по перезагрузке экономической политики.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что первопричиной беспорядков, захлестнувших страну в начале января, стал серьёзный разрыв в доходах богатых и бедных граждан.
"Как я заявил в парламенте, разрыв между богатыми и бедными попросту достиг недопустимого уровня. На фоне коррупции, о которой хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажжённой спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоявшие за ними заговорщики", — сказал он на встрече с представителями бизнес-сообщества.
Поэтому, подчеркнул Токаев, сейчас необходимо в срочном порядке приступить к работе по перезагрузке экономической политики. Он призвал провести "реальные реформы", которые отвечают чаяниям и интересам казахстанцев.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, это и произошло.
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