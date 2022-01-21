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Житель Новосибирской области совратил 13-летнюю школьницу

Как утверждает мать девочки, всё произошло в новогодние праздники. Женщина уже написала заявление в полицию.

21 января, 07:44

Фото © Shutterstock

В Бердске Новосибирской области неизвестный совратил 13-летнюю девочку. Как рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах, с заявлением в полицию обратилась мама подростка, проводится проверка.

"Женщина сообщила, что днём 8 января неизвестный мужчина вступил в интим с её дочерью-семиклассницей", — приводит портал слова собеседника.

Ранее на Урале десятилетняя девочка чуть не стала жертвой педофила. Мать малышки спугнула злоумышленника, когда вышла в подъезд, чтобы встретить дочь. Женщина сразу же обратилась в полицию.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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