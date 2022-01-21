Житель Новосибирской области совратил 13-летнюю школьницу

В Бердске Новосибирской области неизвестный совратил 13-летнюю девочку. Как рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах, с заявлением в полицию обратилась мама подростка, проводится проверка.

"Женщина сообщила, что днём 8 января неизвестный мужчина вступил в интим с её дочерью-семиклассницей", — приводит портал слова собеседника.