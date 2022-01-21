Учительнице из Крыма после письма от Елизаветы II пришло поздравление от графа

Учительнице из Крыма Елене Залещук, которая ранее получила ответ от британской королевы, пришло ещё одно письмо из Лондона. Отправителем на этот раз оказался представитель дворянского рода Рейтернов, кинопродюсер и актёр Джошуа Вуд. Об этом педагог рассказала в беседе с РИА ФАН.

"И ещё есть у меня интересное письмо — я получила поздравительную открытку из Лондона. Честно говоря, была вынуждена обратиться за помощью Интернета, так как была в недоумении, от кого это письмо", — сказала учительница.

Залещук предположила, что Вуд мог найти её адрес в Сети, так как с самим автором письма она не знакома. Однако крымчанка призналась, что была очень рада получить рождественскую открытку и будет бережно хранить это письмо, как и послание от королевы.

После ответа Елизаветы II педагог продолжила практику составления с учениками писем на английском языке, адресованных членам королевской семьи и другим известным людям. Третьеклассники также поздравляли с Рождеством принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон.