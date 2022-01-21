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Учительнице из Крыма после письма от Елизаветы II пришло поздравление от графа

Педагог призналась, что была очень рада получить рождественскую открытку и будет бережно хранить её, как и послание от королевы.

21 января, 07:37
<p>Фото © <a href="https://riafan.ru/region/svs/1591716-posle-pisma-ot-elizavety-ii-krymchanke-prishlo-pozdravlenie-ot-grafa-iz-londona" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РИА ФАН</a></p>

Фото © РИА ФАН

Учительнице из Крыма Елене Залещук, которая ранее получила ответ от британской королевы, пришло ещё одно письмо из Лондона. Отправителем на этот раз оказался представитель дворянского рода Рейтернов, кинопродюсер и актёр Джошуа Вуд. Об этом педагог рассказала в беседе с РИА ФАН.

"И ещё есть у меня интересное письмо — я получила поздравительную открытку из Лондона. Честно говоря, была вынуждена обратиться за помощью Интернета, так как была в недоумении, от кого это письмо", — сказала учительница.

Залещук предположила, что Вуд мог найти её адрес в Сети, так как с самим автором письма она не знакома. Однако крымчанка призналась, что была очень рада получить рождественскую открытку и будет бережно хранить это письмо, как и послание от королевы.

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После ответа Елизаветы II педагог продолжила практику составления с учениками писем на английском языке, адресованных членам королевской семьи и другим известным людям. Третьеклассники также поздравляли с Рождеством принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон.

А осенью прошлого года британский королевский двор в ответном письме "признал" Крым частью России. От имени королевы Елизаветы там ответили севастопольской Малой академии наук, указав российский адрес.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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