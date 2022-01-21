В Питере покупатель разбил о голову кассира банку сметаны после просьбы надеть маску
Неадекват успел покинуть магазин до приезда полиции. Сотрудник супермаркета отделался ссадинами.
В Санкт-Петербурге мужчина разбил банку сметаны о голову кассира, который попросил его надеть медицинскую маску. Об этом сообщает SHOT.
Инцидент произошёл в супермаркете "Верный" на Ярославском проспекте. На кадрах видно, как покупатель выкладывает на кассовую ленту продукты, при этом недовольно смотря на работника магазина. Когда в его руки попадает упаковка сметаны, он решает резко разбить её о голову ничего не подозревающего кассира.
По данным megapolisonline.ru, кассир отделался ссадинами, а неадекват скрылся до приезда полиции.
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