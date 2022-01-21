В Питере покупатель разбил о голову кассира банку сметаны после просьбы надеть маску

В Питере мужчина разбил о кассира банку сметаны © SHOT

В Санкт-Петербурге мужчина разбил банку сметаны о голову кассира, который попросил его надеть медицинскую маску. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошёл в супермаркете "Верный" на Ярославском проспекте. На кадрах видно, как покупатель выкладывает на кассовую ленту продукты, при этом недовольно смотря на работника магазина. Когда в его руки попадает упаковка сметаны, он решает резко разбить её о голову ничего не подозревающего кассира.

По данным megapolisonline.ru, кассир отделался ссадинами, а неадекват скрылся до приезда полиции.