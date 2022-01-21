Times: Британия направит сотни военных в соседние с Украиной страны для "сдерживания" РФ
Как уточняет издание, страна хочет усилить своё боевое присутствие на территориях Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.
Фото © Twitter / The Chief of the General Staff
Великобритания рассматривает возможность дополнительно направить несколько сотен солдат в страны НАТО, находящиеся рядом с Украиной. Об этом рассказала британская газета The Times со ссылкой на источники в Министерстве обороны.
Сообщается, что Британия хочет усилить военное присутствие на территориях Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Власти страны рассматривают этот шаг "в качестве сдерживающего фактора для России".
Британская боевая группа в Эстонии составляет 1,2 тысячи человек и включает 830 солдат, танков, боевых бронированных машин, самоходной артиллерии, инженеров, средств противовоздушной обороны и разведки, а также более 300 французских военных. Кроме того, ещё 140 британских солдат находятся в Польше.
Ранее Мария Захарова сообщила, что британские военные самолёты уже несколько дней завозят на Украину оружие. Официальный представитель МИД РФ отметила, что было организовано не менее шести рейсов. По словам дипломата, каждое судно может взять на борт до 77,5 тонны груза.
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