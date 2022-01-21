Times: Британия направит сотни военных в соседние с Украиной страны для "сдерживания" РФ

Великобритания рассматривает возможность дополнительно направить несколько сотен солдат в страны НАТО, находящиеся рядом с Украиной. Об этом рассказала британская газета The Times со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

Сообщается, что Британия хочет усилить военное присутствие на территориях Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Власти страны рассматривают этот шаг "в качестве сдерживающего фактора для России".

Британская боевая группа в Эстонии составляет 1,2 тысячи человек и включает 830 солдат, танков, боевых бронированных машин, самоходной артиллерии, инженеров, средств противовоздушной обороны и разведки, а также более 300 французских военных. Кроме того, ещё 140 британских солдат находятся в Польше.