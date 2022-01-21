НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

За неделю в России в 2,5 раза вырос спрос на защитные маски с фильтром и пульсоксиметры

Также в два раза чаще граждане стали заказывать персональные медицинские приборы для дома. Шесть мест в топ-10 занимают пульсоксиметры.

21 января, 08:00

Фото © Pixabay

После выхода с новогодних каникул, с 10 по 18 января, в 2,5 раза вырос спрос на защитные маски с фильтром, также в два раза у россиян выросла популярность трёхслойных масок, выяснили аналитики "AliExpress Россия".

"Среди защитных масок россияне чаще всего выбирали респираторы KN95 с уровнем защиты FFP2 и фильтром, а также комплекты из 10100 штук сменных масок", — говорится в исследовании, которое есть в распоряжении Лайфа.

В 1,8 раза вырос спрос и на дизайнерские многоразовые маски: часто россияне выбирают изделия с блёстками и принтами. За комплект из пяти таких масок пользователи готовы отдать в среднем от 150 до 300 рублей.

Также за неделю в два раза чаще стали заказывать персональные медицинские приборы для дома. Шесть мест в топ-10 занимают пульсоксиметры, также популярны аппараты для измерения давления и мониторинга сердечной активности. Популярностью пользуются и электронные термометры, чаще всего россияне выбирают бесконтактные инфракрасные.

Хубезов: Для защиты от "омикрона" лучше использовать респираторы, а не маски

Хубезов: Для защиты от "омикрона" лучше использовать респираторы, а не маски

А вот в Румынии власти против тканевых масок — в стране 8 января ввели штрафы в $570 за ношение таких изделий, теперь тканевая маска там приравнивается к её отсутствию.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1