За неделю в России в 2,5 раза вырос спрос на защитные маски с фильтром и пульсоксиметры
Также в два раза чаще граждане стали заказывать персональные медицинские приборы для дома. Шесть мест в топ-10 занимают пульсоксиметры.
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После выхода с новогодних каникул, с 10 по 18 января, в 2,5 раза вырос спрос на защитные маски с фильтром, также в два раза у россиян выросла популярность трёхслойных масок, выяснили аналитики "AliExpress Россия".
"Среди защитных масок россияне чаще всего выбирали респираторы KN95 с уровнем защиты FFP2 и фильтром, а также комплекты из 10‒100 штук сменных масок", — говорится в исследовании, которое есть в распоряжении Лайфа.
В 1,8 раза вырос спрос и на дизайнерские многоразовые маски: часто россияне выбирают изделия с блёстками и принтами. За комплект из пяти таких масок пользователи готовы отдать в среднем от 150 до 300 рублей.
Также за неделю в два раза чаще стали заказывать персональные медицинские приборы для дома. Шесть мест в топ-10 занимают пульсоксиметры, также популярны аппараты для измерения давления и мониторинга сердечной активности. Популярностью пользуются и электронные термометры, чаще всего россияне выбирают бесконтактные инфракрасные.
А вот в Румынии власти против тканевых масок — в стране 8 января ввели штрафы в $570 за ношение таких изделий, теперь тканевая маска там приравнивается к её отсутствию.
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