За неделю в России в 2,5 раза вырос спрос на защитные маски с фильтром и пульсоксиметры

После выхода с новогодних каникул, с 10 по 18 января, в 2,5 раза вырос спрос на защитные маски с фильтром, также в два раза у россиян выросла популярность трёхслойных масок, выяснили аналитики "AliExpress Россия".

"Среди защитных масок россияне чаще всего выбирали респираторы KN95 с уровнем защиты FFP2 и фильтром, а также комплекты из 10‒100 штук сменных масок", — говорится в исследовании, которое есть в распоряжении Лайфа.

В 1,8 раза вырос спрос и на дизайнерские многоразовые маски: часто россияне выбирают изделия с блёстками и принтами. За комплект из пяти таких масок пользователи готовы отдать в среднем от 150 до 300 рублей.

Также за неделю в два раза чаще стали заказывать персональные медицинские приборы для дома. Шесть мест в топ-10 занимают пульсоксиметры, также популярны аппараты для измерения давления и мониторинга сердечной активности. Популярностью пользуются и электронные термометры, чаще всего россияне выбирают бесконтактные инфракрасные.