Биатлонисты сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус на этапе Кубка мира

Сборная России по биатлону сдала отрицательные тесты на коронавирус во время этапа Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

"Результаты всех тестов на CoViD-19, которые наши спортсмены сдали вчера на этапе Кубка мира в Антхольце, отрицательные", — говорится в сообщении.