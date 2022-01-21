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Биатлонисты сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус на этапе Кубка мира

Соревнования станут завершающими в преддверии Олимпийских игр в Пекине, которые начнутся 4 февраля.

21 января, 08:09
<p>Фото © ТАСС / Paulo Lopes / ZUMA Press Wire</p>

Фото © ТАСС / Paulo Lopes / ZUMA Press Wire

Сборная России по биатлону сдала отрицательные тесты на коронавирус во время этапа Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

"Результаты всех тестов на CoViD-19, которые наши спортсмены сдали вчера на этапе Кубка мира в Антхольце, отрицательные", — говорится в сообщении.

Прекрасная победа: Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Италии

Прекрасная победа: Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Италии

Добавим, что на стартовавшем вчера этапе в Антхольце российские биатлонисты уже завоевали две награды. Антон Бабиков стал победителем индивидуальной гонки на 20 километров, а Карим Халили занял третье место в этом же заезде.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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