Биатлонисты сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус на этапе Кубка мира
Соревнования станут завершающими в преддверии Олимпийских игр в Пекине, которые начнутся 4 февраля.
Фото © ТАСС / Paulo Lopes / ZUMA Press Wire
Сборная России по биатлону сдала отрицательные тесты на коронавирус во время этапа Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщает пресс-служба СБР.
"Результаты всех тестов на CoViD-19, которые наши спортсмены сдали вчера на этапе Кубка мира в Антхольце, отрицательные", — говорится в сообщении.
Добавим, что на стартовавшем вчера этапе в Антхольце российские биатлонисты уже завоевали две награды. Антон Бабиков стал победителем индивидуальной гонки на 20 километров, а Карим Халили занял третье место в этом же заезде.
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