Депутат Вассерман рассказал, чем грозит падение астероида 2022 AE1 на Землю

Специалисты NASA не зря переживают из-за высокой вероятности столкновения астероида 2022 AE1 с Землёй, поскольку, если небесное тело диаметром 70 метров войдёт в атмосферу не по касательной, оно не сгорит в плотных слоях и приведёт к настоящей трагедии. Об этом рассказал депутат Госдумы, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с РИА ФАН.

Парламентарий отметил, что при неудачном падении может быть разрушена весьма значительная часть обитаемой суши. Однако, если астероид рухнет не на мегаполис, а в Мировой океан, это не означает благоприятного исхода.

"Если он, например, попадёт в Атлантический океан, куда-то в зону Гольфстрима, то будет не только смыто волнами практически всё заселённое побережье Западной Европы и Северной Америки на многие десятки километров вглубь, но и могут произойти изменения донного рельефа — достаточные для того, чтобы Гольфстрим стал течь иначе", — пояснил Вассерман.

Он добавил, что последствия подобного развития событий будут носить катастрофический характер для жителей планеты, так как именно Гольфстрим обеспечивает сравнительно тёплый климат Западной Европы и значительной части Северной Америки. По словам депутата, в таком случае в этих регионах будет практически невозможно жить, как минимум до радикальной реконструкции всех населённых пунктов.

Отметим, что астероид 2022 AE1 обнаружили 6 января в обзоре астрономической обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона в США. Потенциальное столкновение небесного тела с Землёй возможно 4 июля 2023 года. Вероятность этого события оценивают на уровне один к 1700.