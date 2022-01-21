В ДНР рассказали о подготовке Украины к наступлению — переброске оружия и боевиков
По данным военных ДНР, Киев выгрузил на железнодорожной станции Красноармейск шесть единиц реактивных систем залпового огня "Смерч" и две РСЗО "Ураган" с кассетными боеприпасами.
Фото © ТАСС / AP Photo / Andriy Dubchak
Киев начал переброску в Донбасс летального оружия и батальонов, укомплектованных радикальными националистами. Это подтверждает факт подготовки к активным боевым действиям, заявил заместитель начальника Управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
"Командование народной милиции ДНР фиксирует подготовку подразделений вооружённых формирований Украины к развязыванию активных боевых действий в Донбассе", — говорится в тексте распространённого заявления.
По данным донецких военных, Киев выгрузил на железнодорожной станции Красноармейск шесть единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" и две РСЗО "Ураган" с кассетными боеприпасами. Украинские власти называют этот населённый пункт Покровском.
Также Басурин подчеркнул, что в течение двух недель в регион прибывают подразделения националистической группировки "Правый сектор"*, а также снайперы из состава 74-го разведывательного батальона и спецподразделения "Альфа" СБУ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила действия Киева в Донбассе с преступлениями норвежского радикала Брейвика. Дипломат считает, что украинские радикалы, как и норвежец, симпатизируют идеям нацизма, именно этого не видят на Западе.
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