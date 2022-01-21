В Народной милиции ДНР заявили о доставке в Донбасс противотанковых комплексов
В частности, тех, которые были предоставлены странами НАТО, активно перебрасывающими различное вооружение на Украину, уточнил Басурин.
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Украинские силовики перебросили в Донбасс летальные вооружения, включая предоставленные Великобританией противотанковые комплексы. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Народной милицией ДНР получены достоверные сведения о прибытии в зону операции объединённых сил большой партии противотанковых гранатомётов NLAW, предназначенных для оснащения воинских частей Вооружённых сил Украины, находящихся на линии боевого соприкосновения", — говорится в распространённом заявлении Басурина.
По его словам, страны НАТО в последнее время активно перебрасывают на Украину различное вооружение и военную технику. За последние несколько дней Киев получил девять самолётов С-17, доставивших свыше 460 тонн различных летальных вооружений, в том числе порядка двух тысяч гранатомётов NLAW.
Ранее Народная милиция ДНР заявила о подготовке властями Киева большой диверсии в Донбассе. Удары планируются по объектам жизнеобеспечения городов Горловка, Ясиноватая и Докучаевск, а целями атак будут подстанции, водопроводы и линии электропередачи.
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