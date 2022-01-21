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Умер рок-музыкант Мит Лоуф — толстяк Боб из "Бойцовского клуба"

В последние сутки его жизни рядом находились супруга, две дочери и близкие друзья. Причина смерти артиста не называется.

21 января, 09:22
<p>Мит Лоуф, кадр из фильма "Бойцовский клуб" © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=FnPmnIzFx8M" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Фильмы</a></p>

Мит Лоуф, кадр из фильма "Бойцовский клуб" © YouTube / Фильмы

В США скончался игравший в "Бойцовском клубе" актёр и рок-музыкант Мит Лоуф (настоящее имя Марвин Ли Эдей). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на его странице в "Фейсбуке".

"С прискорбием сообщаем, что наш несравненный Мит Лоуф умер сегодня ночью, рядом с ним находилась его супруга Дебора", — сказано в посте.

Также с артистом в течение последних 24 часов жизни были его дочери Пёрл и Аманда и близкие друзья. Актёру было 74 года.

Мит Лоуф. Фото © Facebook / Meat Loaf

Мит Лоуф. Фото © Facebook / Meat Loaf

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Мит Лоуф блистал на сцене на протяжении 60 лет, за это время продал свыше 100 миллионов копий альбомов по всему миру. Также на его счету роли в более чем 65 фильмах, самыми знаменитыми из которых были "Бойцовский клуб" (толстяк Боб), "Фокус", "Шоу ужасов Рокки Хоррора" и "Мир Уэйна".

А ранее Лайф сообщал о смерти звезды сериала "Клон" Франсуазы Фортон. Актрисе было 64 года, причиной её смерти стал рак. Онкозаболевание у неё диагностировали ещё в 1989 году.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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