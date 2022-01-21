Умер рок-музыкант Мит Лоуф — толстяк Боб из "Бойцовского клуба"

В США скончался игравший в "Бойцовском клубе" актёр и рок-музыкант Мит Лоуф (настоящее имя Марвин Ли Эдей). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на его странице в "Фейсбуке".

"С прискорбием сообщаем, что наш несравненный Мит Лоуф умер сегодня ночью, рядом с ним находилась его супруга Дебора", — сказано в посте.

Также с артистом в течение последних 24 часов жизни были его дочери Пёрл и Аманда и близкие друзья. Актёру было 74 года.

Мит Лоуф. Фото © Facebook / Meat Loaf

Мит Лоуф блистал на сцене на протяжении 60 лет, за это время продал свыше 100 миллионов копий альбомов по всему миру. Также на его счету роли в более чем 65 фильмах, самыми знаменитыми из которых были "Бойцовский клуб" (толстяк Боб), "Фокус", "Шоу ужасов Рокки Хоррора" и "Мир Уэйна".