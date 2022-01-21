Сбил на полной скорости: Лайф публикует видео момента наезда жителя Хасавюрта на инспектора ДПС
Правоохранителя после происшествия госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами рук и ног.
© LIFE
Момент наезда жителя Хасавюрта на инспектора ДПС попал на видео © LIFE
Момент наезда мужчины на инспектора ГИБДД в Хасавюрте попал на видео, кадры оказались в распоряжении Лайфа. На них видно, что "семёрка" на полной скорости пытается уехать от экипажа ДПС, но сбивает правоохранителя, которому не удаётся отбежать с траектории движения автомобиля.
Ранее Лайф рассказывал, что инспектора после наезда госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами рук и ног. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
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