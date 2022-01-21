Момент наезда мужчины на инспектора ГИБДД в Хасавюрте попал на видео, кадры оказались в распоряжении Лайфа. На них видно, что "семёрка" на полной скорости пытается уехать от экипажа ДПС, но сбивает правоохранителя, которому не удаётся отбежать с траектории движения автомобиля.