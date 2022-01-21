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Все школы Керчи эвакуировали из-за сообщений о "минировании"

Занятия в учреждениях уже не продолжатся, всех детей отпустили по домам. В городе 21 школа.

21 января, 09:33

© Pixabay

Власти Керчи получили сообщения о "минировании" всех школ города, детей эвакуировали и отпустили домой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"Получено сообщение о "минировании" всех школ города. Учащиеся эвакуированы", — указал собеседник агентства.

В школах Саратова отменили занятия из-за сообщений о "минировании"

В школах Саратова отменили занятия из-за сообщений о "минировании"

Занятия для школьников в Керчи сегодня не возобновятся, дети отпущены по домам, уточнили в Минобразования Крыма. Всего в городе 21 учебное заведение.

Ранее Лайф рассказывал, что все школы Симферополя отменили занятия после "минирования" неизвестными. Учреждения обследуют. Как рассказала директор одной из школ, информация о том, что здание "заминировано", поступила на электронную почту.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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