Все школы Керчи эвакуировали из-за сообщений о "минировании"

Власти Керчи получили сообщения о "минировании" всех школ города, детей эвакуировали и отпустили домой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"Получено сообщение о "минировании" всех школ города. Учащиеся эвакуированы", — указал собеседник агентства.

Занятия для школьников в Керчи сегодня не возобновятся, дети отпущены по домам, уточнили в Минобразования Крыма. Всего в городе 21 учебное заведение.