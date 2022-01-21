Песков рассказал о режиме работы Путина в условиях распространения "омикрона"

Президент России Владимир Путин в условиях распространения штамма коронавируса "омикрон" продолжает работать в комбинированном режиме. Об этом журналистам рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Комбинированный режим работы является наиболее предпочтительным. Естественно, даже при очных встречах принимаются все необходимые меры санитарной безопасности: и тестирования, и другие методы", — сказал пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что много очных непубличных встреч Путин проводит на расстоянии нескольких метров от собеседника, как было, например, на переговорах с лидером Ирана. Он также отметил, что большие публичные мероприятия сейчас все пытаются минимизировать, в том числе и президент.