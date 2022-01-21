Песков рассказал о режиме работы Путина в условиях распространения "омикрона"
Представитель Кремля отметил, что даже при очных встречах российского лидера соблюдаются все необходимые меры санитарной безопасности и тестирование.
Фото © ТАСС / Zuma
Президент России Владимир Путин в условиях распространения штамма коронавируса "омикрон" продолжает работать в комбинированном режиме. Об этом журналистам рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Комбинированный режим работы является наиболее предпочтительным. Естественно, даже при очных встречах принимаются все необходимые меры санитарной безопасности: и тестирования, и другие методы", — сказал пресс-секретарь президента.
Песков добавил, что много очных непубличных встреч Путин проводит на расстоянии нескольких метров от собеседника, как было, например, на переговорах с лидером Ирана. Он также отметил, что большие публичные мероприятия сейчас все пытаются минимизировать, в том числе и президент.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин на следующей неделе намерен обсудить с правительством ситуацию с ковидом. Кроме того, президенту уже представили план по борьбе с распространением "омикрона", он принят главой государства к сведению.
Лента новостей
Все школы Керчи эвакуировали из-за сообщений о "минировании"
сегодня в 09:33
"Зеленский — сам себе весна": Сенатор Ковитиди объяснила, почему России нужно сосредоточиться на диалоге с США
сегодня в 09:32
Зал для встречи Лаврова и Блинкена украсили сиренью, флорист Сафронова увидела в этом знак пробуждения
сегодня в 09:23
Комментариев: 0