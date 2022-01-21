Лавров заявил, что НАТО воспринимает Украину как зону своего влияния
Это заметно по действиям альянса в отношении Киева, отметил глава МИД РФ. При этом дипломат подчеркнул, что Москва на данную роль не претендует.
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Действия НАТО по отношению к Украине показывают, что Североатлантический альянс рассматривает её как зону собственного влияния. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи в Женеве с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
"Мы не претендуем на зоны влияния. Но то, что сейчас делает НАТО по отношению к Украине, — однозначно показывает, что НАТО рассматривают Украину как свою зону влияния", — сказал министр в ходе пресс-конференции.
Ранее Лавров заявил, что истерика США и НАТО нацелена на саботаж Минских договорённостей. Также министр отметил, что Вашингтон обвинил Москву в чрезмерном скоплении войск у границы Украины, признавая, что это территория РФ.
Напомним, 21 января в Женеве состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Переговоры дипломатов продолжались полтора часа.
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