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Форвард "Рубина" Деспотович попрощался с командой

По некоторым данным, какое-то время он будет тренироваться с дублёрами.

21 января, 12:50
<p>Джордже Деспотович. Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%90or%C4%91e_Despotovi%C4%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Джордже Деспотович. Фото © Wikipedia

Фото © Instagram / ddespot92

Фото © Instagram / ddespot92

Нападающий "Рубина" Джордже Деспотович попрощался с казанской командой. Соответствующую сториз он выложил в своём инстаграме.

"Спасибо за всё, "Рубин", — написал Деспотович.

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По информации "Спорт-Экспресса", форвард будет некоторое время тренироваться с дублем, при этом в клубе ему уже нашли несколько вариантов продолжения карьеры.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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