Форвард "Рубина" Деспотович попрощался с командой
По некоторым данным, какое-то время он будет тренироваться с дублёрами.
Джордже Деспотович. Фото © Wikipedia
Фото © Instagram / ddespot92
Нападающий "Рубина" Джордже Деспотович попрощался с казанской командой. Соответствующую сториз он выложил в своём инстаграме.
"Спасибо за всё, "Рубин", — написал Деспотович.
По информации "Спорт-Экспресса", форвард будет некоторое время тренироваться с дублем, при этом в клубе ему уже нашли несколько вариантов продолжения карьеры.
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