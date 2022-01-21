Переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве продлились полтора часа
Перед началом встречи дипломаты обменялись рукопожатиями и, судя по фото, находились в приподнятом настроении.
© Twitter / МИД России
В Женеве завершилась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Переговоры дипломатов продолжались полтора часа.
Лайф сообщал, что Блинкен не предоставит главе МИД РФ Сергею Лаврову письменные ответы по гарантиям безопасности на встрече 21 января. Предложения Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
Комментариев: 0