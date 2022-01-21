Иммунолог Болибок раскрыл, как "омикрон" бьёт по непривитым

У непривитых от CoViD-19 или тех, кто давно переболел коронавирусом, "омикрон" может протекать "на полную катушку" — с высокой температурой и сильным поражением лёгких. Об этом предупредил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Новый штамм не столько вызывает ковидную пневмонию, сколько бьёт по сосудам, резко изменяет свёртываемость крови, то есть кашель возникает не из-за воспаления, а из-за закупорки. Люди массово страдают от тромбоэмболических осложнений внутренних органов, головного мозга, глаз, почек", — цитирует Ura.ru специалиста.

При этом, по словам медика, переболевшие и привитые переносят "омикрон", как правило, в лёгкой форме. По симптомам недуг похож на ОРВИ и длится до трёх дней, добавил Болибок. Его мнение поддержал главный профилактолог УрФО Сергей Токарев. По словам специалиста, в большинстве случаев переболевшим и привитым при "омикроне" не требуется госпитализация.