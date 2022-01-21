Иммунолог Болибок раскрыл, как "омикрон" бьёт по непривитым
Новый штамм не столько вызывает ковидную пневмонию, сколько бьёт по сосудам, подчеркнул медик. Из-за этого, по его словам, люди массово страдают рядом тяжёлых заболеваний.
Работа мобильного пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
У непривитых от CoViD-19 или тех, кто давно переболел коронавирусом, "омикрон" может протекать "на полную катушку" — с высокой температурой и сильным поражением лёгких. Об этом предупредил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
"Новый штамм не столько вызывает ковидную пневмонию, сколько бьёт по сосудам, резко изменяет свёртываемость крови, то есть кашель возникает не из-за воспаления, а из-за закупорки. Люди массово страдают от тромбоэмболических осложнений внутренних органов, головного мозга, глаз, почек", — цитирует Ura.ru специалиста.
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При этом, по словам медика, переболевшие и привитые переносят "омикрон", как правило, в лёгкой форме. По симптомам недуг похож на ОРВИ и длится до трёх дней, добавил Болибок. Его мнение поддержал главный профилактолог УрФО Сергей Токарев. По словам специалиста, в большинстве случаев переболевшим и привитым при "омикроне" не требуется госпитализация.
Ранее диетолог Маргарита Королёва назвала продукты, которые могут защитить от "омикрона". При этом врач напомнила, что голодание и жёсткие диеты ведут к снижению иммунитета, что крайне опасно во время непростой эпидемиологической обстановки.
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