Эксперты "Роскачества" проверили эффективность медицинских масок против вирусов, по размеру сопоставимых с CoViD-19. Выяснилось, что лучшее из изделий способно задержать 23% таких частиц. Об этом говорится в сообщении организации. В исследовании приняли участие маски торговых марок "Кит", "Московский эндокринный завод", "Нетканые материалы", Karo и Sense Professional.

"К сожалению, ни одна маска не гарантирует 100-процентной защиты от вирусов. Ни одно из исследованных изделий даже не показало результат менее 70% пропускаемости. Лучший результат у медицинской маски типа 1 "Нетканые материалы", она пропускает до 77,39%", — говорится в релизе.

Худший результат показала медицинская одноразовая маска марки "Московский эндокринный завод", пропускная способность которой составила 93,86%, то есть она задержит менее 7% вирусов. При этом в организации подчеркнули, что по уровню эффективности против бактерий изделия соответствуют госту.

В "Роскачестве" уточнили, что способность задерживать вирусы у этих масок низкая, однако этот факт не подлежит оценке с точки зрения безопасности изделий, поскольку коронавирус переносится в каплях жидкости, вдыхаемых воздухом. В данном случае показателем проницаемости будет бактериальная эффективность.

"Поэтому капли с вирусами маски будут эффективно задерживать — выше 95%", — пояснили в организации.

Там также отметили, что все исследованные маски могут спровоцировать раздражения кожи, но при этом они безопасны. Изделия не содержат формальдегида, ацетальдегида, ацетона, метанола, показали удовлетворительные результаты по показателям микробной чистоты.