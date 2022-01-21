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Эксперты "Роскачества" проверили эффективность медицинских масок против вирусов

Все изделия оказались безопасными. Они не содержат формальдегида, ацетальдегида, ацетона, метанола, а также показали удовлетворительные результаты по показателям микробной чистоты.

21 января, 11:14

© Pixabay

Эксперты "Роскачества" проверили эффективность медицинских масок против вирусов, по размеру сопоставимых с CoViD-19. Выяснилось, что лучшее из изделий способно задержать 23% таких частиц. Об этом говорится в сообщении организации. В исследовании приняли участие маски торговых марок "Кит", "Московский эндокринный завод", "Нетканые материалы", Karo и Sense Professional.

"К сожалению, ни одна маска не гарантирует 100-процентной защиты от вирусов. Ни одно из исследованных изделий даже не показало результат менее 70% пропускаемости. Лучший результат у медицинской маски типа 1 "Нетканые материалы", она пропускает до 77,39%", — говорится в релизе.

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Худший результат показала медицинская одноразовая маска марки "Московский эндокринный завод", пропускная способность которой составила 93,86%, то есть она задержит менее 7% вирусов. При этом в организации подчеркнули, что по уровню эффективности против бактерий изделия соответствуют госту.

В "Роскачестве" уточнили, что способность задерживать вирусы у этих масок низкая, однако этот факт не подлежит оценке с точки зрения безопасности изделий, поскольку коронавирус переносится в каплях жидкости, вдыхаемых воздухом. В данном случае показателем проницаемости будет бактериальная эффективность.

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"Поэтому капли с вирусами маски будут эффективно задерживать — выше 95%", — пояснили в организации.

Там также отметили, что все исследованные маски могут спровоцировать раздражения кожи, но при этом они безопасны. Изделия не содержат формальдегида, ацетальдегида, ацетона, метанола, показали удовлетворительные результаты по показателям микробной чистоты.

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Ранее депутат Госдумы Дмитрий Хубезов заявил, что для защиты от "омикрона" лучше использовать респираторы, а не маски. Он напомнил, что новый штамм оказался в пять раз более заразным, поэтому привычные маски не могут обеспечить носителю безопасность.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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