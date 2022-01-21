Эксперты "Роскачества" проверили эффективность медицинских масок против вирусов
Все изделия оказались безопасными. Они не содержат формальдегида, ацетальдегида, ацетона, метанола, а также показали удовлетворительные результаты по показателям микробной чистоты.
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Эксперты "Роскачества" проверили эффективность медицинских масок против вирусов, по размеру сопоставимых с CoViD-19. Выяснилось, что лучшее из изделий способно задержать 23% таких частиц. Об этом говорится в сообщении организации. В исследовании приняли участие маски торговых марок "Кит", "Московский эндокринный завод", "Нетканые материалы", Karo и Sense Professional.
"К сожалению, ни одна маска не гарантирует 100-процентной защиты от вирусов. Ни одно из исследованных изделий даже не показало результат менее 70% пропускаемости. Лучший результат у медицинской маски типа 1 "Нетканые материалы", она пропускает до 77,39%", — говорится в релизе.
Худший результат показала медицинская одноразовая маска марки "Московский эндокринный завод", пропускная способность которой составила 93,86%, то есть она задержит менее 7% вирусов. При этом в организации подчеркнули, что по уровню эффективности против бактерий изделия соответствуют госту.
В "Роскачестве" уточнили, что способность задерживать вирусы у этих масок низкая, однако этот факт не подлежит оценке с точки зрения безопасности изделий, поскольку коронавирус переносится в каплях жидкости, вдыхаемых воздухом. В данном случае показателем проницаемости будет бактериальная эффективность.
"Поэтому капли с вирусами маски будут эффективно задерживать — выше 95%", — пояснили в организации.
Там также отметили, что все исследованные маски могут спровоцировать раздражения кожи, но при этом они безопасны. Изделия не содержат формальдегида, ацетальдегида, ацетона, метанола, показали удовлетворительные результаты по показателям микробной чистоты.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Хубезов заявил, что для защиты от "омикрона" лучше использовать респираторы, а не маски. Он напомнил, что новый штамм оказался в пять раз более заразным, поэтому привычные маски не могут обеспечить носителю безопасность.
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