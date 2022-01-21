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Болеющего коронавирусом Кличко заметили в ресторане Киева

Журналисту политик заявил, что идёт не из кафе, а из больницы, и что уже сдал тесты и "надеется на позитивный результат". Судя по всему, он снова оговорился и всё же имел в виду негативный результат теста.

21 января, 10:52

Скриншот © Telegram / "Политика Страны"

Журналист снимает на камеру болеющего ковидом Кличко © Telegram / "Политика Страны"

Больной коронавирусом мэр Киева Виталий Кличко был замечен в ресторане "Авалон", что находится в центре украинской столицы. Градоначальника поймали журналисты "Страны".

На кадрах, где запечатлён Кличко, видно, что в ресторане политик был без маски, так как завтракал. В этот момент его обслуживал официант, на котором тоже не было средств индивидуальной защиты, а за соседним столиком сидели другие посетители. На выходе из заведения Кличко ждали товарищ и телохранители.

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Журналист поинтересовался у мэра, почему он ходит по кафе, если болеет ковидом. Кличко заявил, что идёт не из ресторана, а из больницы, и что уже сдал тесты и "надеется на позитивный результат". Судя по всему, политик снова оговорился и всё же имел в виду негативный результат теста.

О том, что Кличко заразился ковидом, стало известно 17 января. Причём политик болеет им уже второй раз. В прошлый раз он "самоизолировался" в октябре 2020 года.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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