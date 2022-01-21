Болеющего коронавирусом Кличко заметили в ресторане Киева

Журналист снимает на камеру болеющего ковидом Кличко © Telegram / "Политика Страны"

Больной коронавирусом мэр Киева Виталий Кличко был замечен в ресторане "Авалон", что находится в центре украинской столицы. Градоначальника поймали журналисты "Страны".

На кадрах, где запечатлён Кличко, видно, что в ресторане политик был без маски, так как завтракал. В этот момент его обслуживал официант, на котором тоже не было средств индивидуальной защиты, а за соседним столиком сидели другие посетители. На выходе из заведения Кличко ждали товарищ и телохранители.

Журналист поинтересовался у мэра, почему он ходит по кафе, если болеет ковидом. Кличко заявил, что идёт не из ресторана, а из больницы, и что уже сдал тесты и "надеется на позитивный результат". Судя по всему, политик снова оговорился и всё же имел в виду негативный результат теста.