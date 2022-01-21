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Блинкен: США намерены решать проблемы с Москвой мирно

Но при этом Вашингтон не ждёт особенных результатов от встречи главы Госдепа с министром иностранных дел России.

21 января, 10:47

Энтони Блинкен и Сергей Лавров © Twitter / mfa_russia

США хотят решать проблемы с Россией мирным путём. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в начале переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Вы правы, мы не ожидаем разрешения разногласий здесь сегодня, но я надеюсь и ожидаю, что сможем посмотреть, остаётся ли открытым диалог и дипломатия. Мы настроены на решение [проблем] таким путём и на решение наших разногласий мирно", — указал Блинкен.

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Лайф сообщал, что Блинкен не предоставит главе МИД РФ Сергею Лаврову письменные ответы по гарантиям безопасности на встрече 21 января. Предложения Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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