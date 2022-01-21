Блинкен: США намерены решать проблемы с Москвой мирно

США хотят решать проблемы с Россией мирным путём. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в начале переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Вы правы, мы не ожидаем разрешения разногласий здесь сегодня, но я надеюсь и ожидаю, что сможем посмотреть, остаётся ли открытым диалог и дипломатия. Мы настроены на решение [проблем] таким путём и на решение наших разногласий мирно", — указал Блинкен.